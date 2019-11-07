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МИД Украины направил России ноту протеста из-за гуманитарной помощи Донбассу

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МИД Украины направил России ноту протеста из-за гуманитарной помощи Донбассу

Киев, 7 ноября. МИД Украины в очередной раз направил российской стороне ноту протеста из-за отправки гуманитарных конвоев из России в Донбасс. 

В заявлении украинского внешнеполитического ведомства выражено недовольство тем фактом, что отправленный из России в Донбасс гуманитарный груз не прошел таможенное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины, сообщает «Газета.ру».

«В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства», — говорится в заявлении ведомства.

МИД Украины направил России ноту протеста из-за гуманитарной помощи Донбассу

Как сообщал RT в ночь на четверг МЧС России отправило автомобильную колонну с 90-й партией гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики. Колонна везет порядка 600 тонн гуманитарных грузов, в число которых входят детские продуктовые наборы.

Отметим, что это далеко не первое заявление МИД Украины по данному поводу. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала протест Киева. Захарова предложила Киеву самостоятельно оказать поддержку жителям Донбасса.

Россия направляет гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую народные республики с августа 2014 года. За истекший срок колонны МЧС России привезли в Донбасс более 80 тысяч тонн груза. Киев неоднократно выказывал недовольство в связи с оказанием гуманитарной помощи.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Донбасса отказались признавать законным поддерживаемое националистами правительство, пришедшее к власти в стране в результате государственного переворота. Жертвами братоубийственного конфликта, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.

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