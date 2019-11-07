Зеленский заявил о готовности завершить процесс разведения сил в Донбассе

Киев, 7 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершит процесс разведения сил, необходимый для встречи в «нормандском формате», где намерен обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Некоторые люди считают, что мы не можем позволить себе разведение войск, но это Минские соглашения», — заявил Зеленский в интервью телеканалу «Украина».

По его словам, Киев завершил отвод воск в Катериновке (село в районе Золотого). Зеленский заявил, что в результате этого теперь нет обстрелов ни в Катериновке, ни в Станице Луганской.

«Что касается Петровского, вы знаете, что там поле, там нет никаких проблем с разведением. Проблема только в сроках», — добавил он.

Он напомнил, что разведение войск в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского в Донбассе является условием для встречи «нормандской четверки», на которой настаивает Украина. По его словам, вопрос войны невозможно решить «не разговаривая с людьми, как минимум в нормандском процессе».

«Нормандский формат» нацелен на то, чтоб обновить диалог, который может нас приблизить к прекращению войны, возвращению наших территорий и — самое главное — возвращению наших пленных», — подчеркнул украинский президент.

Напомним, разведение сил должно было начаться в Петровском в ДНР и Золотом в ЛНР еще 7 октября. Однако Киев неоднократно срывал процесс, обстреливал территории республик. Поэтому удалось развести силы и средства к сегодняшнему дню только в Золотом. Дата начала процесса в Петровском не раз переносилась украинской стороной по разным причинам.

В четверг представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уведомили ОБСЕ о своей готовности к началу процесса разведения сил в районе Петровского. Чуть позже ВСУ заявили, что готовы 8 ноября в 13.00 начать разведение сил, сообщала «Газета.ру».

Вечером в четверг глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео отметил, что в настоящее время предпринимаются активные усилия для организации нормандского саммита. Как передавал RT, он также отметил прогресс, который наблюдается на фоне начала разведения сил в Золотом.