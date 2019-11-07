Встреча вернувшегося из США Навального с Рашкиным подтвердила сговор ФБК с коммунистами

Москва, 7 ноября. Блогер Алексей Навальный после возвращения из США, куда он улетал 13 октября, встретился с одним из лидеров КПРФ Валерием Рашкиным. Выяснилось, что на встрече основатель ФБК мог передать Рашкину инструкции от западных кураторов.

Встреча Навального и Рашкина походила в гостинице «Националь», сообщил телеграм-канал «Кремлевская прачка». По его данным, на рандеву блогер мог передать коммунисту дальнейшие инструкции от кураторов с Запада.

Напомним, в период предвыборной кампании в Мосгордуму Навальный активно продвигал систему «Умного голосования», согласно которой москвичам предлагалось голосовать за выбранного Навальным кандидата. Таким образом у основателя ФБК появилась возможность продвинуть в Мосгордуму своих людей.

В итоге из 45 кандидатов от Навального 35 оказались коммунистами, часть из которых прошла в Мосгордуму. После того, как список слили в Сеть, стала появляться информация о сговоре Навального с коммунистами, и встреча блогера с Рашкиным в гостинице лишь подтверждает этот факт, передает Nation News.

Стоит также вспомнить, что в 2016 году Рашкин клялся, что его партия никогда не станет сотрудничать с «белоленточниками». Однако в этом году он уже благодарил Навального за «мудрый» шаг с «Умным голосованием». Кроме того, в штабе ФБК 5-6 сентября, накануне выборов, нашли незаполненные бланки для наблюдателей, подписанные Рашкиным.