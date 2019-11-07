Эксперт объяснил нежелание Евросоюза углублять сотрудничество с Украиной

Москва, 7 ноября. Украина намерена обсудить с Брюсселем вопрос о «модернизации» соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что с момента подписания соглашения ситуация заметно изменилась, поэтому в настоящее время Украина «существует в другой реальности».

По словам торгового представителя Украины Тараса Качки, в конце декабря в Брюсселе состоятся консультации, на которых будет обсуждаться «модернизация» соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин выразил уверенность, что Киеву не стоит надеяться на внесение существенных изменений в экономическую часть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

«Речь пока идет о неких гуманитарных, юридических вопросах, об обмене информацией, не более того. Говорить, что это существенный сдвиг в интеграции ЕС и Украины, не приходится», — отметил эксперт.

Он также добавил, в настоящее время Евросоюз не готов к более тесным отношениям с Украиной, так как Брюссель обременен целым комплексом собственных проблем, которые обусловлены тяжелым экономическим состоянием и миграционным кризисом, передает Sputnik.

«Ждать существенных поблажек со стороны ЕС не приходится. То, о чем говорит украинская сторона, это мелкие, несущественные изменения, которые могут только на бумаге показаться каким-то углублением интеграции», — подчеркнул Перлин.

Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом наносит непоправимый ущерб украинской экономике. Медведчук подчеркнул, что соглашение об ассоциации окончательно превратило Украину в нищую страну, которая будет оставаться неконкурентоспособной на протяжении ближайших 15 лет.