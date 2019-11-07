Юрист прокомментировал результаты экспертизы по делу сестер Хачатурян

Москва, 7 ноября. Сестры Хачатурян в момент убийства своего отца отдавали отчет в своих действиях и не были в состоянии аффекта, говорится в независимом экспертном заключении. По мнению юриста, заключение могло быть оплачено родственниками убитого.

Как сообщает телеканал «360», в экспертизе сообщается, что младшая из сестер, Мария, в момент убийства отца была в ясном сознании, состояния аффекта у нее не было. Те же выводы были сделаны и в отношении других сестер.

«Хачатурян М. М. до проведения действий (нанесения ударов ножом), связанных с убийством отца, не имела никаких психических отклонений, не находилась в состоянии аффекта или каком-либо временном психическом расстройстве», — говорится в документе.

Адвокат Ангелины Алексей Паршин заявил, что такой экспертизы не могло быть, поскольку следователи ничего подобного не назначали.

«Предположу, что потерпевшая сторона пытается приобщить мнение какого-то специалиста, оплаченного родственниками Михаила Хачатуряна. С ходатайством о приобщении следствие нас еще не знакомило так же, как и с ответом на него», — заявил юрист.

При этом он добавил, что это уже не первая попытка родственников убитого «оспорить выводы комиссии экспертов, сделанные в ведущем учреждении страны — институте имени Сербского».

Михаил Хачатурян был убит летом 2018 года. Его труп обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве обвиняются трое его дочерей Мария, Ангелина и Крестина. По словам девушек, они пошли на это, чтобы защитить себя от издевательств и сексуального насилия. Их слова подтвердила посмертная экспертиза Михаила Хачатуряна. При этом родственники убитого продолжают утверждать, что рассказы сестер об издевательствах являются выдумкой.

В конце октября Следственный комитет РФ продлил срок предварительного следствия по уголовному делу сестер Хачатурян еще на два месяца. Как пояснил «Газете.ру» адвокат обвиняемой Крестины Хачатурян, это связано с потерпевшей стороной. По его словам, потерпевшие отказались подписывать протокол ознакомления с материалами дела, поэтому следствие было вынуждено обратиться в суд для их ограничения в ознакомлении.

Ранее в Сети появилось видео Михаила Хачатуряна с дочерьми. На записи мужчина грубо отчитывает сестер за беспорядок на кухне и бьет одну из них. Найденные в телефоне Михаила видеозаписи приобщили к материалам уголовного дела, сообщали «Известия». Комментируя это видео, племянник Хачатуряна заявил, что не видит в нем ничего плохого. Кроме того, родственник убитого называл главу семейства заботливым отцом, хотя следствие выяснило, что племянник мужчины знал об издевательствах над сестрами.