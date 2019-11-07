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ФАН-ТВ

Годовщину Октябрьской революции отметили демонстрацией. ФАН-ТВ

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102 года Октябрьской революции. В честь этого события красные прошли по улицам столицы. Сторонники коммунистов приехали  из всех городов Центрального федерального округа. Среди гостей и Воронеж, и Брянск, и ближайшие к Москве — Рязань и Тула. Они отдают дань уважения. Выйти в дождь их заставило чувство ностальгии.

«Потому что 7 ноября — это праздник нашего поколения. Мы плечом к плечу все в студенческие годы шли на демонстрации. Нам было весело и радостно, у нас было беззаботное будущее. Надежды на то, что и наши дети будут счастливо жить», — поделилась участница демонстрации Надежда Смалюга.

Годовщину Октябрьской революции отметили демонстрацией. ФАН-ТВ

Шествие началось от Страстного бульвара, после этого колонна повернула на Покровку. Традиционно, первым идет оркестр. Он задает темп. Возглавляют колонну, конечно, лидеры фракции КПРФ.

«Это праздник праздников, как и День Победы. Не будь великого октября Российская империя сгорела бы в Первой мировой войне. Мы собрали мирно представителей всех народов. В основу положили труд, справедливость, дружбу народов, прекрасное образование, социальные гарантии», — заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Годовщину Октябрьской революции отметили демонстрацией. ФАН-ТВ

В октябре 1917 года жизнь Российской Империи перевернулась. Власть захватили Ленин, Троцкий и Свердлов. Временное правительство было свергнуто. С приходом большевиков  общество начинало жить по-другому. Сначала началась Гражданская война, а после — нужно было гигантскими шагами догонять Европу в развитии. Проведение НЭПа и выпуск декретов — среди достижений того времени.

«Я давно сочувствую Октябрьской социалистической революции, потому что считаю, что это — наибольшее и наивысшее достижение человечества. Сейчас мы, к сожалению, немножко отошли от этого, но за нами, как говорится, будущее», — убежден участник демонстрации Сергей Гавин.

Годовщину Октябрьской революции отметили демонстрацией. ФАН-ТВ

Без казусов все же не обошлось. Коммунисты не подумали про время и пасмурдную погоду. Лидеры вышли выступать в темноту. Ни  одного фонаря на сцене. Спасителями оказались журналисты – они включили накамерный свет. Такая помощь позволила партийцам  провести праздничный митинг под красными знаменами.

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