Годовщину Октябрьской революции отметили демонстрацией. ФАН-ТВ

102 года Октябрьской революции. В честь этого события красные прошли по улицам столицы. Сторонники коммунистов приехали из всех городов Центрального федерального округа. Среди гостей и Воронеж, и Брянск, и ближайшие к Москве — Рязань и Тула. Они отдают дань уважения. Выйти в дождь их заставило чувство ностальгии.

«Потому что 7 ноября — это праздник нашего поколения. Мы плечом к плечу все в студенческие годы шли на демонстрации. Нам было весело и радостно, у нас было беззаботное будущее. Надежды на то, что и наши дети будут счастливо жить», — поделилась участница демонстрации Надежда Смалюга.

Шествие началось от Страстного бульвара, после этого колонна повернула на Покровку. Традиционно, первым идет оркестр. Он задает темп. Возглавляют колонну, конечно, лидеры фракции КПРФ.

«Это праздник праздников, как и День Победы. Не будь великого октября Российская империя сгорела бы в Первой мировой войне. Мы собрали мирно представителей всех народов. В основу положили труд, справедливость, дружбу народов, прекрасное образование, социальные гарантии», — заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

В октябре 1917 года жизнь Российской Империи перевернулась. Власть захватили Ленин, Троцкий и Свердлов. Временное правительство было свергнуто. С приходом большевиков общество начинало жить по-другому. Сначала началась Гражданская война, а после — нужно было гигантскими шагами догонять Европу в развитии. Проведение НЭПа и выпуск декретов — среди достижений того времени.

«Я давно сочувствую Октябрьской социалистической революции, потому что считаю, что это — наибольшее и наивысшее достижение человечества. Сейчас мы, к сожалению, немножко отошли от этого, но за нами, как говорится, будущее», — убежден участник демонстрации Сергей Гавин.

Без казусов все же не обошлось. Коммунисты не подумали про время и пасмурдную погоду. Лидеры вышли выступать в темноту. Ни одного фонаря на сцене. Спасителями оказались журналисты – они включили накамерный свет. Такая помощь позволила партийцам провести праздничный митинг под красными знаменами.