Сирия, 7 ноября. Курдские боевики возобновили отношения с Трампом. Жители поселка Кафр-Харим на западе провинции Идлиб в одиночку противостоят «Тахрир аш-Шам». В центре Дамаска взорван автобус Республиканской гвардии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили совместные вылеты с ВВС Сирии и нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов на севере Хасаки и в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в районе Дамаска, в Хаме и Даръа нашли склады боеприпасов радикалов «Ан-Нусра», обменялись ударами в Латакии и Идлибе с радикалами «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1»: совершило два нападения на севере Хасаки и убили курдского боевика из числа «Демократических сил Сирии» (SDF).

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным уничтожили артиллерийские установки САА на северо-востоке Латакии, в провинции Идлиб в городе Тафтаназ разогнали митинг мирных жителей.

Курдские вооруженные группировки: в Ракке потеряли один пикап с зенитной установкой при столкновении с протурецким ополчением, в Хасаке обменялись ударами с протурецкими силами, потеряли три поселка.

ВС Турции и союзные силы: на севере провинции Ракка арестовали группу мародеров, отразили нападение SDF под Тель-Тамром на севере Хасаки, согласно заявлению Эрдогана, в Алеппо задержали еще несколько родственников лидера ИГИЛ1, которые пытались бежать из Сирии.

Международная коалиция: возобновили свои отношения с курдскими радикалами SDF в рамках так называемых антитеррористических операций против ИГИЛ на северо-востоке Сирии.

Провинция Дамаск

В районе площади Кудсийя в столице Сирии городе Дамаск прогремел взрыв. Как сообщает корреспондент портала Halab Today, самодельная бомба была установлена в автобусе бойцов Республиканской гвардии. Различные источники сообщают о двух раненых бойцах. Предполагается, что бомба в автобус была установлена членами вооруженной оппозиции, но ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность.

Спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили большое количество боеприпасов, оставленных боевиками «Джебхат ан-Нусры»11 в провинциях Дамаск, Даръа и Хама, о чем сообщает сирийское новостное агентство SANA. Военные источники портала сообщили, что среди найденного были обнаружены ящики с противотанковыми ракетными снарядами американского производства типа TOW, автоматические винтовки, различные боеприпасы, гранаты, бинокли и мины.

Провинция Латакия

Медиаресурсы боевиков «вооруженной оппозиции» заявляют об уничтожении артиллерийских установок САА в районе города Кабана на северо-востоке провинции, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter (@ufuk_sy). Боевики также заявили об уничтожении разведывательного беспилотника ВВС Сирии в окрестностях города на севере Латакии, как сообщает Twitter-канад Radio Al Kul. Официальные СМИ пока не подтверждают заявления боевиков.

Провинция Алеппо

На западе провинции продолжились столкновения между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиков «Тахрир аш-Шам». В районе поселка Рашидин и Тель-Баджер стороны обменялись ударами из артиллерии, как передает новостной портал Step News. Днем радикалы в очередной раз обстреляли несколько районов города Алеппо, ранены и убиты жители районов Джамилат и Нового Алеппо, о чем также сообщает источник.

Боевики «Исламского государства» через подконтрольный им медиаресурс «Амак» заявили об убийстве разведчика «Демократических сил Сирии» (SDF) на дороге в восточных окраинах города Манбидж. Террористы также взяли на себя ответственность за поджог автомобиля курдских боевиков в самом городе.

Турецкие силы безопасности задержали «двузначное число» родственников главаря запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади, об чем лично сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через свою страницу в сети Twitter. По его словам, близкое окружение главаря террористической организации «взяло на прицел» Турцию. Силовики перехватили несколько родственников из ближнего круга главаря ИГИЛ в городе Азаз.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил о «ликвидации» аль-Багдади в ходе спецоперации, которая якобы была проведена в Идлибе. В министерство обороны РФ в ликвидации главаря ИГ1 усомнились. Президент Сирии Башар Асад также выразил недоверие к американской медиакомпании, развернутой вокруг предполагаемого убийства аль-Багдади. Пентагон обнародовал видео и фото предполагаемой операции, но, как отмечают военные эксперты и аналитики, их кадры идут вразрез с рассказанной ранее Трампом версией хода операции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики ввели запрет на ношение оружия в провинции Дейр-эз-Зор, как передает информагентство Euphrates Post. Самопровозглашенное административное управление SDF издало указ о полном запрете на ношение оружия гражданскими лицами. По мнению активистов курды опасаются, что местные жители могут устроить вооруженный переворот в провинции. Отдельные митинги против курдских оккупантов уже проходили в восточной части Дейр-эз-Зора с конца весны этого года.

Провинция Идлиб

В ряде городов в провинции Идлиб, таких как Маарет ан-Нуман, Арманаз, Бинниш, Курин и Тафтаназ прошли демонстрации в знак солидарности с городом Кафр-Харим. Напомним, что его жители самостоятельно выгнали боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» из города, после того как они попытались собрать с фермеров дополнительный налог на отжим оливкового масла, которое составляет основу экономики поселка. Радикалы выдвинули горожанам требование выдать альянсу для расправы 150 человек из черного списка, но жители отклонили претензии боевиков. Утром боевики обстреляли несколько раз окрестности Кафр-Харима, в результате чего пострадало восемь человек.

Самолеты ВКС РФ продолжили работу в южных районах провинции и нанесли три последовательных авиаудара по опорным пунктам радикалов в районе Кафр-Рума, Аз-Завия и Джахман. Во второй половине дня точечные удары были нанесены по опорным пунктам джихадистов в районе города Джиср аш-Шугур и поселков Мишмишан, Джанудия и Шейх-Саяд.

Провинция Ракка

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) заявили о взятии города Хуфет-Салим, который они отбили в ходе столкновений с протурецкими силами. В районе города Тель-Абъяд курдские радикалы также ранили и убили 11 бойцов союзных турецкой армии фракций, о чем сообщает информагентство Rojava Network.

В районы городов Айн-Исса и Тель-Абъяд прибыл российский грузовой самолет, который доставил груз гуманитарной помощи. Жители наиболее пострадавших во время боевых действий районов получили продукты первой необходимости и теплые вещи, о чем сообщает новостной портал North Press.

Источник портала также сообщает об ожесточенных столкновения между отрядами «Демократических сил Сирии (SDF) и турецкими в деревнях Халидия и Дебс. Близлежащий участок трассы M-4 на время перекрыт из-за интенсивных боевых действий в регионе. Вечером курдские отряды были выбиты из дервени Бир-Исса, как сообщил портал Alk Habour 21.

Источник также сообщил, что протурецкие ополченцы задержали на севере провинции группу мародеров, которые под видом членов союзных сил ВС Турции грабили людей и выносили ценности из брошенных жилых домов в зонах боевых действий. Группа из четырех человек задержана и заключена под стражу.

Провинция Хасака

Лидер «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди сообщил, что в результате серии встреч с лидерами международной коалиции, они пришли к решению о возобновлении совместной борьбы с террористами ИГИЛ и обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии. Отметим, что возобновление «антитеррористической борьбы» SDF и коалиции совпало с заявлением президента США Дональда Трампа о расширении по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, и что «антитеррористические» рейды коалиции всегда ограничивались нефтеносными районами. Американские войска также не оказывали помощи курдским радикалам, когда на них совершали ежедневные нападения боевики ИГИЛ.

Как передает местный источник в сети Twitter (@AlArabiya_Brk), автоколонна из 30 автомобилей турецкой армии прибыл из Турции в город Рас-аль-Айн в качестве подкрепления для войск и союзного ополчения, которые отражают нападения курдских радикалов. В Камышлы переброшены военные подкрепления САА.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара после переговоров с Вашингтоном дала боевикам «Демократических сил Сирии» 120 часов на то, чтобы уйти, а после меморандума о взаимопонимании, который Турция заключила с Россией, SDF получили еще 150 часов отсрочки для отвода боевиков из приграничной зоны. Тем не менее, курдские радикалы сохраняют свое присутствие в безопасносной зоне и провоцируют турецкую армию на продолжение боевых действий. Эрдоган открыто заявил, что турецкая армия оставляет за собой право дать курдским террористам жесткий отпор.

Источник в сети Twitter Harbieh Nadie сообщает, что по примерным подсчетам военных аналитиков, потери в рядах протурецких сил с начала операции «Источник мира», начатой на северо-востоке Сирии 9 октября, оцениваются примерно в 151 убитого человека и 559 раненых.

Боевики «Исламского государства» заявили об убийстве курдского боевика в районе города Гувейран. Информацию о нападении они опубликовали на подконтрольном медиаресурсе «Амак».

1 Организация запрещена на территории РФ.