Выход США из соглашения по климату не отразится на мировой экологии. ФАН-ТВ



В Москве обсудили последствия выхода США из Парижского соглашения по климату. 4 ноября была третья годовщина вступления в силу соглашения. Именно в этот день Белый дом направил в ООН официальное уведомление о запуске процесса выхода из этого договора. Также США указали, что в течение года снимут с Вашингтона все принятые обязательства.

«Конечно, на глобальные климатические тренды, на тренды мировой экономики это решение никаким образом не повлияет. Но нужно еще понимать, что выход США из Парижского соглашения означает, что они не будут делать финансовых взносов, например, в зеленый климатический фонд»,— отмечает Екатерина Близнецкая, преподаватель Кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России.

Сейчас США — один из лидеров по объему выбросов парниковых газов в атмосферу. Несмотря на это эксперты думают, что выход Штатов из договора — не катастрофа для климатического положения, ведь другие страны не отказываются от обязательств.

«Я считаю, ничего не произойдет сверхъестественного. Да, Соединенные Штаты на втором месте по выбросам парниковых газов. Их доля составляет, после Китая-28%, у США-15%, у Индии-7%, у нас всего 4,3%, за нами идет Япония и другие страны. Большая часть подписантов это порядка 90%. США, когда выйдут из соглашения, минус их 15%, это будет все равно. Львиная доля подписантов являются участниками полноправными»,— подчеркивает член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов.

Отметим, несмотря на решение Вашингтона, некоторые штаты планируют самостоятельно остаться в Парижском соглашении по климату.

