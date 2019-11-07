США пытаются выгородить курдов, заявляя о «мелких стычках» в Сирии

Вашингтон, 7 ноября. Власти США констатируют стабилизацию обстановки на севере Сирии после заключения российско-турецкого меморандума и вывода курдов. С таким заявлением выступил представитель комитета начальников штабов американских ВС контр-адмирал Уильям Бёрн.

По его словам, в целом ситуация в регионе остается спокойной, хотя отдельные «мелкие стычки» все же имеют место.

«В целом прекращение огня держится. Там были стычки, относительно мелкие стычки, но, судя по всему, все стороны прислушиваются к правилам», — отметил контр-адмирал.

Американские военные уже не первый раз пытаются выгородить курдов, которых они бросили на произвол судьбы, когда президент США Дональд Трамп объявил о выводе сил из Сирии. Тем не менее, Соединенные Штаты оставят около 200 бойцов спецназа, которые будут охранять захваченные курдами нефтяные поля Сирии, чтобы правительственная армия САР не установила над ними контроль.

Бёрн также рассказал о «равномерном» выводе американских сил из Кобани. Высокопоставленный военный утверждает, что часть людей и оборудования из этого района уже выведена.

Ранее сообщалось, что после вывода курдов в города, расположенные на севере Сирии, стала возвращаться мирная жизнь. В частности, было отмечено оживление торговли в сирийском Кобани.

22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии.