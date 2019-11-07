Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

МИД Греции объявил о начале новой главы в отношениях с Россией

184
0 Оставить комментарий

МИД Греции объявил о начале новой главы в отношениях с РоссиейМосква, 7 ноября. Россия и Греция открывают новую главу в двусторонних отношениях. Об этом заявил официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас по итогам визита министра иностранных дел страны Никоса Дендиаса в Москву.

6 ноября глава МИД Греции Никос Дендиас провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам переговоров главы МИД России и Греции подписали план политических консультаций на ближайшие три года.

«Это был первый визит главы МИД Греции в Россию. Визит оценивается как особенно успешный. Сергей Лавров оказал очень теплый прием министру иностранных дел Греции… Мы считаем, что цель этого визита была достигнута, что по сути означает начало новой главы сердечных двусторонних отношений между Грецией и Россией», — пояснил Генниматас.

Он также напомнил, что Россия и Греция имеют глубокие религиозные, культурные и политические связи. По его словам, власти Греции намерены укреплять сотрудничество с российской стороной в сфере энергетики и экономики.

«Хочу отметить, что программа консультаций на период 2020-2022 год, подписанная министрами, предусматривает ряд контактов и является постоянным официальным каналом контактов между Афинами и Москвой», — добавил Генниматас.

Представитель МИД Греции подчеркнул, что программа консультаций предусматривает углубление двусторонних связей на основе откровенного диалога и равноправия.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров