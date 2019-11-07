МИД Греции объявил о начале новой главы в отношениях с Россией

Москва, 7 ноября. Россия и Греция открывают новую главу в двусторонних отношениях. Об этом заявил официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас по итогам визита министра иностранных дел страны Никоса Дендиаса в Москву.

6 ноября глава МИД Греции Никос Дендиас провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам переговоров главы МИД России и Греции подписали план политических консультаций на ближайшие три года.

«Это был первый визит главы МИД Греции в Россию. Визит оценивается как особенно успешный. Сергей Лавров оказал очень теплый прием министру иностранных дел Греции… Мы считаем, что цель этого визита была достигнута, что по сути означает начало новой главы сердечных двусторонних отношений между Грецией и Россией», — пояснил Генниматас.

Он также напомнил, что Россия и Греция имеют глубокие религиозные, культурные и политические связи. По его словам, власти Греции намерены укреплять сотрудничество с российской стороной в сфере энергетики и экономики.

«Хочу отметить, что программа консультаций на период 2020-2022 год, подписанная министрами, предусматривает ряд контактов и является постоянным официальным каналом контактов между Афинами и Москвой», — добавил Генниматас.

Представитель МИД Греции подчеркнул, что программа консультаций предусматривает углубление двусторонних связей на основе откровенного диалога и равноправия.