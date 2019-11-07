Эксперт ожидает от США «красивое кино» об убийстве выдуманного преемника аль-Багдади

Москва, 7 ноября. Власти США в скором времени подготовят новый фейк о борьбе с терроризмом. Об этом в четверг заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал заявление Госдепартамента о том, что найден «преемник» якобы ликвидированного лидера «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) Абу Бакра аль-Багдади.

«И теперь этого преемника таким же образом «грохнут», только более правдоподобно, в другой зоне, которая будет подконтрольна США. И снимут красивое постановочное кино, которое мы, скорей всего, увидим в ближайшее время», — отметил Леонков в разговоре с порталом Nation News.

Он обратил внимание на то, что даже в Штатах многие не верят рассказам президента Дональда Трампа о «ликвидации» аль-Багдади. Так, например, сомнение в официальной версии Белого дома выразил бывший директор ЦРУ. Он отметил, что вся эта история была придумана с одной лишь целью — спасти репутацию Трампа в преддверии парламентских слушаний об импичменте и грядущих выборов.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади, который якобы подорвал себя и двух своих детей во время американской спецоперации в сирийском Идлибе. Американские военные быстро похоронили останки преступника в море, так что никаких вещественных свидетельств устранения главаря ИГ1 не осталось.

Многие эксперты обратили внимание на нестыковки в рассказе лидера США. В частности, на опровержение министерство обороны РФ, которое сообщило, что никаких бомбардировок в зоне проведения американской операции в тот день не проводилось. Это прямо противоречит заявлению американской стороны. Кроме того, вопросы вызывает сам факт присутствия аль-Багдади в Идлибе. Этот район Сирии сегодня контролируют запрещенные в РФ группировки «Аль-Каида»1 и «Джебхат ан-Нусра»1, которые конкурируют с ИГ за сферы влияния.

1 Организация запрещена на территории РФ.