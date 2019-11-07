Сирия, 7 ноября. Столкновения с курдскими боевиками в Ракке. В Идлиб прибыл груз гуманитарной помощи в сопровождении российских сотрудников Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на западе Алеппо обстреляли позиции боевиков из пулеметов, на севере Ракки усиливают свои позиции и направили подкрепления.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялись ударами с подразделениями сирийской армии на севере Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: на севере Ракки потеряли три поселка, в Дейр-эз-Зоре ввели на подконтрольных им территориях запрет на ношение оружия.

ВС Турции и союзные силы: заняли три поселка на севере провинции Ракка, отбив их у курдских радикалов.

Провинция Алеппо

Как передает агентство Step News, в районе поселка Тель-Баджер произошло столкновение между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и отрядами боевиков. Стороны обменялись ударами из пулеметов, как передает агентство Step News. Пока что группировка не заявила о потерях со своей стороны. Отметим, что со стороны радикалов, действующих в Алеппо отмечается рост количества провокаций. Утром боевики обстреляли западные окраины города Алеппо – пострадало шесть человек. Вчера радикалы нанесли удар из гранатометов по домам на улице Нил и атаковали Дворец правосудия, в результате чего погибли женщина и ребенок, шесть человек были ранены.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики ввели запрет на ношение оружия в провинции Дейр-эз-Зор, как передает информагентство Euphrates Post. Самопровозглашенное административное управление SDF издало указ о полном запрете на ношение оружия гражданскими лицами. Получить разрешение можно только непосредственно у боевиков SDF. По мнению активистов курды опасаются, что местные жители могут устроить вооруженный переворот в провинции. Отдельные митинги против курдских оккупантов уже проходили в восточной части провинции с конца весны этого года.

Провинция Идлиб

Российскими сотрудниками Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в поселке Аль-Джахман провинции Идлиб. Российские военнослужащие раздали местному населению 500 индивидуальных продовольственных наборов общим весом около 2,5 тонн.

Самолеты СУ-24 ВВС САА обстреливают ракетными снарядами в западной окрестности города Джиср аш-Шугур, как передает местный источник в сети Twitter (@ufuk_sy). Самолеты также нанесли удары по опорным пунктам радикалов в районе деревни Мишмишан, Джанудия и у Шейх-Саяд, о чем также сообщает источник. Информации о потерях боевиков в живой силе или боевой технике пока что уточняются.

Провинция Ракка

Протурецкое ополчение заявило, что в ходе перестрелки с отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) бойцам удалось выбить из поселка Бир-Исса боевиков, перерезав тем самым пути сообщения SDF, которые ведут к городу Айн-Исса на севере провинции Ракка, как передает Twitter-канал BarPnarHarekat2.

По информации медиаресурса ShamTimes, в район города Тель-Абъяд и поселка Аль-Джазра прибыл конвой с тяжелым военным подкреплением для сирийской армии. Трассу М-4, которая связывает провинции Ракка и Алеппо перекрыли протурецкие ополченцы, чтобы не дать возможности курдским радикалам из северных частей Алеппо направить подкрепление в приграничные Турцией зоны.