Меркель назвала слишком резким заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Берлин, 7 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал резкие слова, критически высказавшись о «смерти мозга» НАТО. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

Напомним, ранее Макрон в интервью журналу The Economist сказал, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, и это равноценно «смерти мозга». Также французский лидер заметил, что Европе нужно начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она «не будет контролировать свою судьбу».

«Эта точка зрения не соответствует моей», — заявила Меркель, уточнив, что глава Франции выбрал слишком «резкие слова».

Глава правительства ФРГ согласилась, что Европа должна брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности, но указала, что трансатлантическое партнерство — неотъемлемая часть сотрудничества в рамках альянса.

Меркель заметила, что НАТО должна соразмерным образом отреагировать на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы нуждаемся в общих ответах, это касается, например, ситуации после прекращения действия ДРСМД. Нужно обдумать, какие нам следует предпринять соразмерные изменения», — пояснила она.

Также представительница ФРГ выразила благодарность генеральному секретарю НАТО за то, что он координирует «ответы альянса», который, убеждена Меркель, благодаря этому может действовать соразмерно поступающим вызовам.

Напомним, ДРСМД, или договор СНВ-3 — двустороннее соглашение между Россией и США, предусматривающее дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

2 августа 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, который был подписан более 30 лет назад. Свой отказ выполнять условия договора американская сторона объяснила, ссылаясь на нарушения со стороны России — на отказ РФ выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению США и их союзников по НАТО, нарушают положения договора.

Москва обвинения отвергла, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии. В Минобороны России обратили внимание, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.