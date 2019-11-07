После смены главреда «стандартом» «Дождя» станут фейки, заявил Малькевич

Председатель Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич вступил в перепалку с заместителем главного редактора либерального телеканала RTVi Тихоном Дзядко в ходе конференции ОБСЕ по защите прав журналистов. Об этом Малькевич рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее на сайте телеканала был опубликован материал под заголовком «Свои проблемы удобно сваливать на посторонних». Интервью Александра Малькевича — одного из 13 россиян, которых США обвинили во вмешательстве в выборы».

Однако власти США никогда не обвиняли главу ФНЗЦ во вмешательстве в выборы.

«В декабре 2018 года Минфин США включил меня в свой санкционный список, но ни о каком «вмешательстве» речь там не шла — мне вменяли в вину именно работу в медиа», — уточнил Малькевич.

В ходе секции, посвященной моральным стандартам журналистики и этическим нормам, одним из спикеров выступил заместитель главного редактора телеканала RTVi Тихон Дзядко.

«Я публично к нему обратился и сказал:«Тихон, вот вы говорите про моральные стандарты, а как же тогда тот абсолютный фейк, который сочинил ваш канал? Вы обвинили меня в том, что я нахожусь в списке 13 россиян, вмешавшихся в выборы. Понимаете ли вы, что вы сделали?», — рассказал Малькевич.

Глава ФЗНЦ также напомнил Дзядко историю Анны Богачевой, которую американцы действительно обвинили во вмешательстве.

«Да, она вошла в список тринадцати россиян, якобы вмешивавшихся в выборы в США и была задержана в Белоруссии. Гражданское общество чудом ее отбило», — указал Малькевич.

Именно клеветническая информация западных СМИ часто служит для обвинений россиян во всем мире, добавил общественник.

«Именно Bloomberg начал раскручивать, что двое наших граждан, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, вмешались в выборы в Ливии и этот фейк пошел гулять по Сети», — заметил собеседник ФАН.

Дзядко признал, что распространенная телеканалом RTVi информация была фейком.

Далее между Малькевичем и Дзядко состоялся следующий диалог:

— О каких стандартах говорите вы, когда запускаете такие фейки? И почему вы не вышли с извинениями?

— Да, Александр, мы не правы, мы знаем, что вы обратились в суд и будем там выяснять с вами отношения. Ну, а кто не совершает ошибки?

— Подождите, Тихон, но должен же быть фактчекинг, вы должны проверять информацию.

— А вы, Александр, проверяете?

— Я проверяю.

— И не ошибаетесь?

— Стараюсь не ошибаться

— Ну, значит вы святой.

По мнению Александра Малькевича, подобным подходом к достоверности информации телеканал RTVi демонстрирует некомпетентность и неуважение к своим собеседникам.

Ранее стало известно, что Тихон Дзидко стал главным редактором телеканала «Дождь». По мнению Александра Малькевича, из-за смены руководства некомпетентность и распространение фейков могут также стать «стандартами» «Дождя».