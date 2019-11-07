Приморец обманом пронес на борт самолета в «Шереметьево» слишком толстого кота

Москва, 7 ноября. Раздобревшего кота жителя Владивостока не пустили на рейс в аэропорту «Шереметьево», животное весило 10 кг вместо разрешенных восьми.

Приморец поведал о своем приключении на пути из Риги домой на странице в Facebook. По словам Михаила, его кота Виктора никто не взвешивал в Латвии.

Но в московском аэропорту коту запретили проезд вместе с хозяином. Сотрудница «Шереметьево» предложила отправить пушистого друга в багаж.

«На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила», — сообщил Михаил, его слова передает «360».

Михаил решил, что не будет ставить жизнь кота на кон. Он сдал билет и остался в Москве. После некоторых раздумий молодой человек решил найти кота-дублера.

Животное более скромных размеров могло бы пройти весовой контроль за Виктора, решил россиянин.