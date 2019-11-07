Приморец обманом пронес на борт самолета в «Шереметьево» слишком толстого кота

Москва, 7 ноября. Раздобревшего кота жителя Владивостока не пустили на рейс в аэропорту «Шереметьево», животное весило 10 кг вместо разрешенных восьми.
Приморец поведал о своем приключении на пути из Риги домой на странице в Facebook. По словам Михаила, его кота Виктора никто не взвешивал в Латвии.
Но в московском аэропорту коту запретили проезд вместе с хозяином. Сотрудница «Шереметьево» предложила отправить пушистого друга в багаж.
«На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила», — сообщил Михаил, его слова передает «360».
Михаил решил, что не будет ставить жизнь кота на кон. Он сдал билет и остался в Москве. После некоторых раздумий молодой человек решил найти кота-дублера.
Животное более скромных размеров могло бы пройти весовой контроль за Виктора, решил россиянин.
Как отмечает «Ридус», через знакомых парень нашел внешне похожую на Виктора кошечку. Дублерша его любимца без проблем прошла контроль, и Михаилу выдали посадочный талон.
Россиянин посетовал, что из-за этих рокировок и отмены билета ему пришлось пожертвовать накопленными бонусными баллами. Но здоровье Виктора все же важнее денег, заключил он.