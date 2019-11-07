Донбасс сегодня: бойцы Киева расстреляли свои позиции, радикалы оборудуют старые окопы ВСУ

Донбасс, 7 ноября. Националисты создают тайники с оружием и боеприпасами на оставленных ВСУ позициях в Золотом. Празднование Дня артиллерии закончилось для украинских вояк потерями. Солдаты ВСУ торгуют армейским бензином. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительства Луганской и Донецкой народных республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня информируют о 23 обстрелах своих населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины. В ЛНР из миномета обстреляно село Логвиново. В ДНР зафиксировано 22 обстрела в направлении 12 населенных пунктов.

Срок разведения сил и средств на участке Богдановка — Петровское перенесен на 8 ноября по инициативе украинских властей, которые ссылаются на постоянные обстрелы якобы со стороны ДНР. При этом есть информация о том, что командование Операции объединенных сил дало указание подчиненным подразделениям приступить к разминированию территории фенольного завода в Дзержинске на подконтрольной ВСУ территории. Представители Народной милиции ДНР не исключают возможности диверсии на заводе во время разминирования. Подрыв может стать еще одним поводом для отсрочки разведения техники и живой силы.

В районе Золотого националисты создают тайники с оружием

Спикер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко проинформировал о том, что группы радикалов под видом волонтеров посещают пустые позиции ВСУ, оставленные военнослужащими во время разведения в Золотом, с целью создания там схронов с оружием и боеприпасами.

Как отмечает Филипоненко, в отчете ОБСЕ отмечены неоднократные посещения гражданскими лицами пустующих окопов и блиндажей. Народная милиция ЛНР считает, что националисты в Золотом планируют проведение провокационных обстрелов с целью срыва мирных договоренностей.

Частные АЗС в Луганской области зарабатывают на армейском бензине

Военнослужащие ВСУ, находящиеся в зоне силовой операции, списывают и воруют государственный бензин, который с целью наживы продается частным автозаправщикам. Об этом дополнительно рассказал представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, перевод военной техники ВСУ на зимний режим эксплуатации невозможен ввиду массовых краж горюче-смазочных материалов. К примеру, в городе Старобельск Луганской области местные жители зафиксировали передачу топлива военными на частную автозаправку. Военнослужащие продали хозяину АЗС бензин А-92 «по дешевке».

Бойцы ВСУ развлекаются с оружием и боеприпасами

Пресс-офицер УНМ ДНР Дмитрий Астрахань сообщил, что военнослужащие 58-й бригады ВСУ отметили День ракетных войск и артиллерии стрельбой по боевой разведывательной машине. Находясь в изрядном подпитии, группа солдат открыла огонь из миномета и попала в стоящую на позициях своей роты БРМ. В результате техника полностью сгорела, а один солдат получил осколочные ранения. По данному факту проводится расследование военной полицией.

Пресс-офицер УНМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил об инциденте в 59-й мотопехотной бригаде ВСУ, где один из солдат решил пошутить с сослуживцами. Он поджег дымовую шашку, пытаясь устроить дымовую завесу и разыграть своих товарищей. Однако шутка не удалась. Шашка взорвалась в руке шутника, травмировав кисть.