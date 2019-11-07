Волочкова поразила поклонников неожиданной сменой имиджа

Москва, 7 ноября. Известная российская балерина Анастасия Волочкова поразила своих поклонников неожиданной сменой имиджа.

Танцовщица опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в подчеркивающем фигуру строгом черном платье и туфлях на высоких каблуках. Женственности ей также добавили распущенные волосы — прежде Волочкова всегда собирала волосы в пучок или хвост, как это принято у балерин.

«Как вам такая укладка? Люди, я еще на 2 кг похудела», — пишет она.

Несмотря на то, что подписчики Волочковой очень часто оставляют ядовитые замечания, касающиеся ее внешности и возраста, на этот раз в комментариях не нашлось ни одного злопыхателя. Новый образ балерины понравился всем, пишет KP.ru.

«Шикарная девушка», «Не узнала. Супер», «Какая дива. Вам очень идет, оставьте ее (прическу — Прим.ФАН) себе», «Вам этот образ очень идет. Платье, прическа — супер», отмечают пользователи.

Отметим, что фотография в дорогом платье резко контрастирует с прежними снимками артистки, где она обычно предстает в миникупальнике и на шпагате.

2 ноября Волочкова выступила в одном из номеров на концерте Аллы Пугачевой в Минске. Выступление состоялось на 15-тысячной площадке «Минск-Арены» и было приурочено к 70-летнему юбилею королевы российской эстрады. Незадолго до этого танцовщица выкладывала в Instagram фотографию стертой до кровавых мозолей ноги и репетицию своего танца вместе с детьми.