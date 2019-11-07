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РФ и Казахстан одобрили планы развития пунктов пропуска на границе

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РФ и Казахстан одобрили планы развития пунктов пропуска на границе

Омск, 7 ноября. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поддержали программу совместных действий по развитию пунктов пропуска на российско-казахстанской границе.

В Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Завершая мероприятие, главы государств ознакомились с несколькими перспективными совместными проектами. 

В частности, министр экономического развития России Максим Орешкин представил дорожную карту по развитию пунктов пропуска через российско-казахстанскую госграницу на 2020-2025 годы. Он напомнил, что сегодня на пунктах пропуска «Сагарчин» и «Маштаково» скапливаются огромные пробки. Чтобы увеличить их пропускную способность необходимо «делать инвестиции» и проводить модернизацию.

Первый этап выполнения дорожной карты обойдется в 19,9 млрд рублей. Это позволит обустроить 18 пунктов пропуска, 17 из которых автомобильные, один железнодорожный. Предполагается, что первый этап начнется уже со следующего года.

«Бог в помощь!» — сказал президент Казахстана, его поддержал российский коллега.

РФ и Казахстан одобрили планы развития пунктов пропуска на границе

Отметим,  рамках форума Россия и Казахстан подписали концепцию программы приграничного сотрудничества. Документ с российской стороны подписал Орешкин, с казахстанской — министр нацэкономики Руслан Даленов.

Путин ранее отметил, что особое внимание в разработке концепции следует уделить вопросам улучшения приграничной инфраструктуры и расширению пропускной способности погранпереходов между странами. Он уточнил, что именно на это нацелена программа приграничного сотрудничества.

По словам главы государства, Россия заинтересована в углублении промышленной кооперации в приграничной зоне и создании общих предприятий. По словам президента, позитивные примеры такого взаимодействия уже есть.

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