Эксперт рассказал, какую пользу принесет России секретная израильская ракета

Москва, 7 ноября. Новейшая секретная израильская ракета «Праща Давида», оказавшаяся в распоряжении российских военных, представляет большой интерес для отечественных разработчиков вооружения. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что российские военные заполучили одну из самых передовых противовоздушных ракет Израиля — «Праща Давида». Ракета упала на территории Сирии после неудачного пуска, после чего оказалась в распоряжении российских военных. «Праща Давида» является системой многоуровневой противоракетной обороны Израиля. Она была разработана израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems совместно с американской военно-промышленной корпорацией Raytheon. «Праща Давида» предназначена для замены американских противоракетных комплексов Patriot.

По словам Орлова, потеря новейшей ракеты израильскими военными является «позорным» инцидентом, а также свидетельствует об их некомпетентности.

«Скажу просто: это позор. Настоящий позор для израильской армии. Очевидно, они сильно увлеклись преступными бомбардировками Сирии, раз допустили такую оплошность», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что оказавшаяся в распоряжении России израильская ракета представляет большой интерес для разработчиков российского вооружения. Изучение образца израильской ракеты позволит российским специалистам ознакомиться с технологическими решениями, которые применяются в современном иностранном вооружении.

«Исследуя этот образец, можно посмотреть новые подходы к проектированию деталей и узлов, созданию электронных блоков, организации помехозащищенности головок и так далее. Если мы говорим конкретно о ракете «Праща Давида», то она имеет оптико-электронную систему наведения, и это тоже представляет интерес для нас. Поэтому можно сказать, что Израиль нам сделал небольшой подарок», — подчеркнул Орлов.

По его словам, результаты изучения израильской ракеты могут быть использованы российскими разработчиками и конструкторами при создании новых образцов вооружения, либо они смогут убедиться в том, что на данный момент Россия находится на более передовой позиции в сфере вооружения по сравнению с конкурентами, передает «ПолитРоссия».