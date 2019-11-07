США десятки лет грабили Ближний Восток, но признались только в Сирии

Недавнее признание президента США Дональда Трампа в том, что американские военнослужащие находятся на территории Сирии из-за нефти, а не чтобы бороться с террористами, пролило свет на всю политику Вашингтона на Ближнем Востоке за последние десятилетия. Так какие цели на самом деле ставят перед собой американцы, провоцируя и ввязываясь в вооруженные конфликты и цветные революции в этом богатом черным золотом регионе?

Участие США в войнах на Ближнем Востоке и спонсирование цветных революций в регионе неизбежно сводятся к тому, что Штаты захватывают нефтяные месторождения. Попирая суверенитет ближневосточных стран и фактически воруя природные ресурсы, США грубо нарушают нормы международного права и устанавливают в регионе грабительскую политику.

Воруя ресурсы, американцы не всегда преследуют цель прямого обогащения. В ход идут более хитрые схемы, которые позволяют вредить конкурентам, манипулировать ценами на мировом рынке и даже решать внутриполитические задачи.

Украсть у Ирака, чтобы насолить Китаю

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему присутствие США на Ближнем Востоке всегда связано с нефтью.

Он напомнил события, последовавшие после теракта 11 сентября 2001 года, когда американцы сначала зашли в Афганистан, потом в Ирак, добились свержения Саддама Хусейна. По словам эксперта, нефть в военной кампании США против Ирака сыграла важную роль.

«Вероятно, американцы хотели захватить иракскую нефть и поставлять ее себе. Но есть другая, более правдоподобная версия о том, что США планировали блокировать нефтяную отрасль Ирака и повысить благодаря этому цены на нефть на мировом рынке, чтобы не дать получить большие объемы иракской нефти Китаю», — объяснил Игорь Юшков.

По его словам, в те годы высокие цены на нефть были более болезненны для китайской экономики, чем для американской, а сегодня — и подавно. Именно поэтому некоторые аналитики считают, что вторжение США в Ирак произошло для того, чтобы остановить иракскую нефтедобычу, которая тогда велась очень активно.

«То есть да, дело в нефти, но не всегда американцы пытаются ее захватить, чтобы доставлять на свою территорию. Иногда логика в том, чтобы не дать своему сопернику получить чью-то нефть», — уточнил Юшков.

Сланцевая революция в США аукнулась в Ливии

В Ливии США действовали под прикрытием Европы. Свержение Муаммара Каддафи было инициативой европейцев и в большей степени — тогдашнего французского президента Николя Саркози, который получил от Каддафи деньги на свою предвыборную кампанию, а потом решил избавиться от кредитора, чтобы не возвращать долг.

«Если мы вспомним хронологию конфликта в острой фазе, то первые шаги по давлению на Ливию предпринимали именно европейцы, а американцы подключились на следующих этапах. Возможно, потому что статус мирового политического лидера не позволял США оставаться в стороне. А с другой стороны, американцам было выгодно убрать ливийские нефть и газ с рынка», — заметил Игорь Юшков.

Аналитик подчеркнул, что в то время Ливия постепенно переключалась на азиатские рынки, отправляла нефть в тот же Китай, планировала даже перейти на расчеты в юанях с КНР. Поэтому США сочли неплохим бонусом от участия в европейской кампании против Ливии лишение Китая еще одной ресурсной базы. Кроме того, конфликт в Ливии протекал в разгар сланцевой революции в США, а американским сланцевикам нужны высокие цены на нефть на мировом рынке, поскольку их собственная добыча стоит дорого.

«То есть низкая цена на нефть на мировом рынке делает нерентабельными ряд проектов сланцевиков США, они вынуждены закрываться. А высокая цена позволяет вести разработки. Поэтому американцам нужно стимулировать рост цен на мировом нефтяном рынке. История с Ливией позволила им это сделать», — объяснил ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности.

Мародерство в Сирии

Возвращаясь к Сирии и откровению Трампа о том, что США присутствуют в этой стране потому, что любят нефть, Игорь Юшков заметил, что «американцы не всегда работают по классической колонизационной схеме, когда приходят, свергают неуступчивый режим, ставят своих марионеток, а вместе с ними — нефтяные вышки и пулеметчиков вокруг них». Аналитик уверен, что ворованную сирийскую нефть американцы не везут на свой континент, а разбавляют иракской, чтобы как-то легализовать.

«Это бизнес для отдельных американских компаний. Не исключаю, что они перечисляют деньги в какие-то избирательные фонды», — считает Юшков.

Боевики запрещенной в России и других странах террористической группировки «Исламское государство»1 так же, как и американцы, воровали сирийскую нефть и вывозили ее через Турцию, а там продавали по заниженным ценам. И когда Россия по приглашению Дамаска только вмешалась в сирийский конфликт, первое, что сделали ВКС РФ, — это уничтожали колонны нефтевозов, которые курсировали из Сирии в Турцию и обратно, чтобы закрыть этот канал спонсирования террористов.

«По сути, США сейчас ведут себя так же, как террористы. Они совершают международное преступление, добывая и вывозя нефть с территории Сирии. Это мародерство, которое относится к военным преступлениям. В свое время за это судили фашистов», — отметил Юшков.

Эксперт подчеркнул, что в том же Ираке США хотя бы создавали ширму законности своих действий. Тогда американцы заявили, что принесли демократию в страну, и с помощью новых властей, которые были избраны якобы честным путем, раздавали лицензии на разработку нефтяных месторождений тем, кому они хотели их давать.

«А в Сирии преступление американцев совершенно откровенное, ничем не прикрытое. Пришли на территорию другого государства, куда их не звали ни местные власти, ни ООН, никто, заявили, что будут охранять структуры, занимающиеся добычей нефти, и вывозят незаконную нефть под прикрытием своих военных. Это открытый грабеж другого государства. Подобные преступления по разграблению ресурсов, повторюсь, совершали фашисты в годы Второй мировой войны на завоеванных ими территориях», — заключил Игорь Юшков.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп признался, что США находятся в Сирии, потому что им нужна сирийская нефть.

«Мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем за собой нефть», — заявил глава Белого дома, ранее прикрывавшийся борьбой с терроризмом.

Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории. В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.