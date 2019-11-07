В бундестаге хотят защитить «Северный поток — 2» от санкций США и Газовой директивы ЕС

Берлин, 7 ноября. Немецкие политики хотят защитить проект строительства газопровода «Северный поток — 2» от американских санкций и ограничений, наложенных измененной Газовой директивой Евросоюза. Об этом рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По его словам, существует реальная угроза со стороны Вашингтона, что немецкие фирмы, задействованные в проекте, попадут под санкции. Именно поэтому депутат вместе с коллегами подготовил законопроект, в котором «Северный поток — 2» назван «неотъемлемым элементом энергоснабжения ФРГ».

«Документ позволит защитить наши фирмы, наши интересы и энергетическую безопасность всей Европы — не только Германии», — передает его слова телеканал «360».

Документ предусматривает выделение правительством ФРГ льготных кредитов и оказание поддержки предприятиям, на деятельность которых могут повлиять ограничительные меры США.

Кроме того, правящая коалиция — партии ХДС/ХСС и СДПГ — внесли в бундестаг поправки к Газовой директиве Евросоюза. Изменения направлены на смягчение документа по отношению к «Северному потоку — 2».

Напомним, в мае в ЕС вступил в силу документ, вносящий поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затрагивают «Северный поток — 2». Согласно новым нормам, газопроводы, проложенные из третьих стран в территориальных водах стран ЕС, должны соответствовать правилам, которые до сих пор распространялись только на наземные трубы.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить в 2019 году, сейчас они идут в соответствии с графиком. Так, строители уложили уже свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря.

Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают США и Украина. Киев, например, боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Вашингтон же стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, поэтому называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.

Дания, которая как пишет Infox.ru, долгое время не давала согласия на строительство трубопровода в своей исключительной экономической зоне, на днях изменила свое решение.

Ранее на Украине заявили, что подадут в суд на Германию, если власти ФРГ выведут «Северный поток — 2» из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, передает «Царьград».