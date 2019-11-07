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ЛНР опровергла слова Порошенко о переодетых военных в Станице Луганской

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ЛНР опровергла слова Порошенко о переодетых военных в Станице Луганской

Луганск, 7 ноября. Власти Луганской Народной Республики опровергли заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который сообщил о переодетых военных на участке разведения сил в Станице Луганской.  Об этом в четверг заявил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Заявление Порошенко о якобы присутствии на участке разведения «Станица Луганская» переодетых в гражданское военнослужащих не имеет ничего общего с действительностью», — пояснил он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Луганск выполнил свою часть уговора и отвел все силы от линии разграничения. Таким образом, на участке «Станица Луганская» не осталось ни одного военнослужащего ЛНР, что подтверждают отчеты наблюдателей ОБСЕ.

В луганском представительстве СЦКК полагают, что подобными вбросами Порошенко пытается поставить под сомнение выводы мониторинговой миссии ОБСЕ и выразить протест против мирных инициатив действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее стороны осуществили разведение сил на двух участках — в Станице Луганской и в Золотом. Однако на третьем участке, в населенном пункте Петровское, данный процесс так и не состоялся. ЛНР обвинила в срыве разведения войск украинских саперов.

Между тем, отвод личного состава и военной техники на всех трех участках был обязательным условием России для проведения встречи «нормандской четверки», на которой настаивает Киев, желающий включить в повестку не относящиеся к Донбассу вопросы.

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Источник: РИА Новости
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