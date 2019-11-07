Малахов рассказал, как заменивший его Борисов плюнул ведущему в душу

Москва, 7 ноября. Известный телеведущий Андрей Малахов признался, что всегда видел у молодого коллеги по Первому каналу Дмитрия Борисова большие перспективы, но не ожидал, что после его ухода на «Россию 1» именно тот заменит его в эфире рейтингового ток-шоу «Пусть говорят».

Малахов стал героем интервью, записанного для YouTube-проекта журналистки и ведущей Ксении Собчак «Осторожно, Собчак». Во время этой беседы теперь уже ведущий телеканала «Россия 1» уделил внимание теме своего скандального ухода с Первого канала, который случился несколько лет назад.

Он рассказал, что во время работы на канале тесно общался с Борисовым и даже считал его телевизионным младшим братом, который в итоге практически плюнул ему в душу.

«И когда я понял, что он должен меня заменить, а он мне про это даже не сказал, то это было как-то… Я об этом узнал из эфира практически», — признался телеведущий.

Малахова поразило, что Борисов, учитывая их хорошие отношения, даже не посчитал нужным сказать о своем назначении, тем более, на его место.

С этого момента собеседник Собчак стал избегать любых встреч с новым лицом «Пусть говорят», отказавшись в том числе от походов в спортзал, где, как выяснилось, занимается и Борисов.

После того инцидента ведущие общались два раза, рассказал Малахов, отметив, что обе встречи произошли совершенно случайно. Один раз коллеги увиделись на Масленице,а второй — в нью-йоркском аэропорту.

«Мы поболтали — нельзя не поболтать, когда вы сидите в лаунже друг напротив друга», — сказал Малахов.

Ведущий признался, что не злится на Борисова и о его работе сказал, что в сложившихся обстоятельствах коллега делает, что может.

«Я с ним не общаюсь, но, как я чувствую человека через экран, мне кажется, он скучает по новостям, где он был невероятно хорош. Мне кажется, это его стихия: новости, ведение, комментарии событий», — поделился Малахов.

Экс-ведущий Первого канала отметил, что Борисов также занимается продюсированием нескольких каналов, входящих в сетку вещания Первого, и добавил, что во времена его работы на канале, дополнительные проекты ему брать запрещалось.

Сейчас Малахову 47 лет, он является одним из самых узнаваемых российских телеведущих. Перейдя на «Россию 1», он стал ведущим программ «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на Первом канале.