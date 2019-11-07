«Ценный свидетель» по делу MH17 согласился дать показания

Москва, 7 ноября. Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого украинские СМИ назвали «ценным свидетелем» по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), согласился дать показания. Об этом сообщил его российский адвокат Анатолий Кучерена.

«Он напуган и тяжело переживает все, что с ним произошло, но тем не менее готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям, чтобы защитить свое честное имя», — сказал юрист.

По его словам, Цемах согласился сотрудничать, но в силу обстоятельств только на территории ДНР, передает «Царьград». Адвокат уточнил, что есть разные формы допроса фигурантов дела, однако пока их ни с кем не обсуждали.

Напомним, летом этого года украинские спецслужбы похитили экс-командира ПВО ДНР с территории республики и тайно вывезли его в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Жена Цемаха рассказала, что Украина хотела представить ее супруга как «ценного свидетеля» по делу MH17. Однако в момент трагедии Цемах не был прикомандирован, констатировала она. По ее словам, на должность начальника ПВО города Снежное Цемаха назначили только через несколько месяцев после трагедии — в октябре 2014 года.

Самолет Boeing-777 потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, пишет Infox.ru. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, уточняет НСН. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре прошлого года министерство обороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.