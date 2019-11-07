Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Брат Нигматуллина не увидел игру «Локо» с «Ювентусом» из-за фальшивого билета

60
0 Оставить комментарий

Брат Нигматуллина не увидел игру «Локо» с «Ювентусом» из-за фальшивого билета

Москва, 7 ноября. Брат бышего голкипера сборной России Руслана Нигматуллина не смог попасть на матч «Локомотива» и «Ювентуса» в Москве.

Фальшивые билеты оказались на руках у 300 человек. Болельщики думали, что покупают билеты на официальном сайте «Локомотива» и не ожидали проблем.

Среди тех, кто купил поддельные билеты, оказался брат Руслана Нигматуллина. Рамиль вместе с семьей приехал из Казани. 

«Я очень хотел попасть на этот матч, попросил своего помощника купить мне билеты», — пояснил пострадавший от рук мошенников, его слова передает «360».

По словам Нигматуллина, билет был куплен на сайте fclocomotiv-moscow.com. Но сейчас он уже не работает. В итоге 60 человек, в том числе и Рамиль, не попали на стадион из-за недействительных билетов.

Остальным повезло чуть больше — 120 человек посадили на места с ограниченной видимостью. Ситуацию прокомментировал директор по связям с общественностью столичной команды Кирилл Брейдо.

Он подчеркнул, что матч с «Ювентусом» вызвал большой ажиотаж. Желающих увидеть игру было больше, чем смогла бы вместить «РЖД Арена».

Эксперты считают, что Интернет-мошенники могли взломать страницу с продажей билетов и заменить код. Из действия отследить довольно трудно.

Напомним, что матч состоялся 6 ноября в Москве. «Локомотив» уступил гостям со счетом 1:2, но зрители были в восторге от игры.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров