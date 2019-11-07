Новые модели экспорта обсудили на баркемпе в Петербурге. ФАН-ТВ

Пленарное заседание, на котором обсудили новые модели развития экспорта, прошло в Северной столице 7 ноября. Дискуссия состоялась в рамках крупного международного баркемпа «Национальная технологическая революция 20.35».

На конференции участники обсудили проблемы и возможности российского экспорта. Особое внимание уделили его развитию на международных рынках. По мнению экспертов у России на данный момент есть все ресурсы для увеличения экспорта, и любые предложения должны поддерживаться правительством.

Однако есть и существенные проблемы. Например, российские предприниматели не умеют искать партнеров за рубежом.

«Наша сеть российская работает очень активно, но явно недостаточно. Хотя это очень хороший инструмент поиска партнеров для участия в различных международных программах», — отмечает гендиректор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков.

Эксперт уверен, что малый и средний бизнес вполне конкурентный на международном рынке, и главная задача — увеличить эти показатели.

В свою очередь Александр Повалко, председатель правления АО «РВК» утверждает, что компании, выходящие на международный рынок, должны оставаться российскими.

«Выход на зарубежные рынки непременно сопряжен с привлечением инвестиций и с поиском партнеров. Таким образом, приходится делиться «российскими мозгами» с зарубежными партнерами. Чем меньше мы демонстрируем успехи наших компаний, тем лучше у них идут дела», — отметил Александр Повалко.

В настоящем необходимо развивать новые модели экспорта. Например, представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что в России полностью отсутствует экспорт услуг, нет модели поддержки глобальных технологических и цифровых платформ, а также создания комплексных технологических продуктов в других странах.