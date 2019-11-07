У россиян забрали детей и грозят лишением свободы. ФАН-ТВ

Денис Лисов российский иммигрант, который незаконно вывез трех дочерей из Швеции, 3 ноября вернулся в Москву. В 2012 году семья переехала из России в королевство. Там они нелегально жили и работали. У Лисовых на территории страны родилось два ребенка. А после у матери диагностировали психическое расстройство и произошло то, чего не ожидал никто — социальная служба забрала детей из семьи. Полтора года три ребенка провели в чужой семье.

«Я им сказал, давайте я детей заберу, они сказали, нет, мы будем разбираться. Я понял, что даже до 18 лет я их не заберу оттуда. Естественно, меня это не устраивало. Я понял, что я должен забрать детей и уехать», — вспоминает отец.

В марте этого года Лисов забрал своих детей и на пароме отправился в Польшу, оттуда он собирался в Россию, но его задержали. Швеция требовала возвращения Лисова и его дочерей. Мужчину заочно обвинили в похищении детей, но польский суд вынес другое решение. Сейчас семья воссоединилась, но у девочек до сих пор остались не самые приятные воспоминания.

«У меня было много эмоций, в основном негативных. Я часто чувствовала себя напряженно, я не хотела идти домой. Я даже хотела сбежать, потому что мне было настолько плохо. Я не могла принять ситуацию. Они повышали голос сильно. Наконец-то, мы вместе, и все заново. И вот сейчас мы в России и начинается новая жизнь», — поделилась старшая дочь Софья.

Сейчас мать детей живет в Швеции, она отказывается проходить лечение. Отец не планирует больше рисковать детьми, поэтому воссоединение с ней не планируется. Сейчас Денис Лисов находится в международном розыске и ему грозит четыре года лишения свободы. Юристы продолжают работать над этим случаем.