Эксперт объяснил, почему «смерть мозга» НАТО не гарантирует Европе собственную армию

Москва, 7 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает критику военного партнерства Европы с США и НАТО, однако реальных плодов такая риторика пока не приносит. Об этом в четверг заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров,

Так он прокомментировал недавнее заявление французского лидера об утрате внутренней координации внутри Североатлантического альянса, которую Макрон охарактеризовал как «смерть мозга» НАТО.

«Макрон готов далеко зайти в своей критике США и отрыве от евроатлантизма. Но в то же время вряд ли стоит ожидать появления европейской армии в ближайшей и среднесрочной перспективе, хотя Франция и продвигает свои предложения достаточно давно», — отметил Федоров в разговоре с агентством «Экономика сегодня».

Эксперт обратил внимание на разрозненность европейских стран и нежелание многих из них отказываться от привычной схемы взаимодействия с США и НАТО. На словах члены ЕС поддерживают Макрона, но, когда речь доходит до дела, оказывается, что никто не готов двигаться в сторону военной независимости.

Несмотря на успешный запуск Францией и Германией совместного производства новых истребителей, Италия, Бельгия и Нидерланды по-прежнему продолжают покупать американские F-35. Польша тоже предпочитает американские вертолеты европейским, как и Прибалтика.

Напомним, что ранее Макрон выдвинул идею создания единой европейской армии. По его словам, ни США, ни НАТО не готовы отстаивать интересы Европы и обеспечивать ее безопасность.

В четверг президент Франции заявил о «смерти мозга» НАТО, пишет НСН. При этом, как отмечает «Царьград», политик призвал европейские страны повернуться лицом к России. По его словам, отказ от попытки наладить отношения с Москвой будут большой ошибкой для всего ЕС.