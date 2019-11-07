Захарова отметила точность слов Макрона про «смерть мозга» НАТО

Москва, 7 ноября. Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, и это можно охарактеризовать как «смерть мозга», абсолютно правдиво и отражает суть ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО», — отметила точность высказывания Макрона Захарова на своей странице в Facebook.

НАТО — альянс, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Захарова вспомнила, что Европа всегда была местом «бесконечных локальных войн» и точкой «экспорта идеологии», и сегодня во многом именно она стала причиной мирового кризиса идентичности и развития.

Ранее французский лидер в интервью журналу The Economist критически прокомментировал текущее положение НАТО, обратив внимание на то, что в альянсе перестала присутствовать необходимая координация по стратегическим решениям. Он также заявил об «агрессии» со стороны одного из партнеров по НАТО — Турции, которая в последнее время решительно действует без согласования коллег.

Макрон отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, поскольку в противном случае она «не будет контролировать свою судьбу».

Напомним, Турция с 9 по 22 октября проводила на севере Сирии военную контртеррористическую операцию «Источник мира» с целью создания буферной зоны, защищающей турецко-сирийскую границу и позволяющей сирийским беженцам спокойно вернуться в страну. При этом страны Европы, являющиеся коллегами Анкары по НАТО, осудили действия турецкой стороны.