На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем

Москва, 7 ноября. На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликован снимок с супругом Петром Чернышевым.

В подписи к снимку отмечается, что 6 ноября в Москве состоялась премьера ледового шоу «Аленький цветочек», в котором принимает участие Петр Чернышев и Татьяна Навка.

«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!» — говорится в подписи к фотографиям.

Стоит отметить, что ранее Чернышев впервые за несколько последних месяцев появился перед журналистами на премьере ледового мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в котором он исполняет одну из главных ролей.

Перед началом выступления артисты мюзикла провели большую пресс-конференцию. К концу мероприятия Чернышев присоединился к коллегам, чтобы сделать общую фотографию. При этом муж Заворотнюк не стал общаться с журналистами, поспешив удалиться.

Напомним, в августе в СМИ появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным источников СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. В сентябре СМИ сообщили, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram появилась публикация с опровержением данной информации.