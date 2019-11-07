В Крыму призвали созвать трибунал для обсуждения преступлений Киева против полуострова

Симферополь, 7 ноября. Преступления Украины против Крыма и его жителей должны быть рассмотрены на общественном трибунале. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов.

По его словам, трибунал необходимо провести силами народной дипломатии и как можно скорее. В его рамках, считает Молохов, следует обсудить темы незаконности санкций, водной и энергоблокад, а также провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Он призвал всех представителей прогрессивной мировой общественности поддержать созыв трибунала и принять в нем участие.

«По образцу Трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления американской военщины во Вьетнаме», — уточнил Молохов.

Глава рабочей группы считает, что созыв экспертов целесообразно приурочить к годовщине провокации военно-морских сил Украины в Керченском проливе. Провести его можно в Керчи или Тамани, либо странах Западной Европы и Латинской Америки, указал Молохов.

Напомним, 25 ноября прошлого года корабли ВМСУ «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Решением суда все 24 украинских военнослужащих были арестованы, пишет «ФедералПресс».

На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию, как выяснилось, сотрудники Службы безопасности Украины.

В сентябре в рамках акции по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» в Киев вернулись 24 военных моряка, пишет Infox.ru.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Полуостров вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву. После того, как полуостров вошел в состав РФ, Северо-Крымский канал был перекрыт Киевом, что привело к проблемам у аграриев на севере и в восточной части полуострова.