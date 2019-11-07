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Юрист рассказал, как Навальный и Ходорковский довели «оппозицию» до банкротства

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Юрист рассказал, как Навальный и Ходорковский довели «оппозицию» до банкротства

Москва, 7 ноября. Скандальный адвокат Алексей Навальный и беглый олигарх Михаил Ходорковский довели так называемую внесистемную «оппозицию» до банкротства. Об этом рассказал адвокат Антон Сорвачев.

По его словам, люди за рубежом, которые финансировали ФБК Навального и другие связанные с протестным движением проекты, могут прекратить денежные вливания из-за их нерентабельности.

«На мой взгляд, этот вопрос банкротства будут решать те, кто давал ему (Навальному — Прим. ФАН) деньги и кому этот проект нужен. Может быть для отмывания денег, а может — для каких-то других финансовых грязных дел. Вот эти люди и будут решать вопрос его структуры», — пояснил Сорвачев порталу iReactor.

Политологи и ранее заявляли о разочаровании западных структур в связи с провалом летних акций протестов, которые так ни к чему и не привели. Бывший волонтер штаба Навального Александр Туровский подтвердил, что США выделили основателю ФБК огромные деньги на митинги. А другой бывший соратник Навального Александр Туровский обратил внимание на частые поездки блогера за рубеж. Причем нередко они совпадали с обысками в ФБК.

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Источник: iReactor
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