Продюсер и композитор Игорь Крутой пишет настоящие хиты для самых знаменитых исполнителей российской эстрады. Творить и быть на слуху вот уже более 40 лет композитору помогают любовь к родной культуре и внимательное отношение к соотечественникам.

По признанию самого Крутого, в музыку он пришел вопреки собственному желанию: на выборе музыкальной карьеры настояла его мама. Он окончил Николаевскую консерваторию, позже — работал в разных филармониях, постепенно обзавелся нужными знакомствами и стал писать песни для эстрады. Первая крупная победа — песня «Мадонна» для Александра Серова, написанная Крутым в 1987 году, звучала из каждого радиоприемника.

Оставаясь «серым кардиналом» современной музыки, композитор продолжал писать хиты. Следующим успехом стала «Любовь, похожая на сон», которую исполняет Алла Пугачева. Кстати, Крутой не раз признавался, что вдохновение посещает его редко — тяжело предугадать, когда оно настигнет композитора в следующий раз. Однако красивая женщина — один из главных творческих мотиваторов композитора. Возможно, именно поэтому он так часто пишет для Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Ирины Аллегровой, Алсу и других.

Список тех, кто работал с Игорем Яковлевичем, — по-настоящему огромен: можно наугад выбрать любую звезду российской музыки и не ошибиться. Кстати, Крутой неоднократно награждался медалью чемпионата Украины по футболу как автор гимна донецкого футбольного клуба «Шахтер». В последний раз ему вручили медаль в 2012 году. После печально известных событий на Украине на церемонию его больше не звали.

Почивать на лаврах композитор не любит. Во многих интервью он с благодарностью отзывается о россиянах, называет их «феноменальными», строит все новые и новые творческие планы. Любит Игорь Яковлевич и помогать становлению молодых талантов. Редкий форум или концерт молодежных исполнителей обходится без участия Крутого. Юным дарованиям он дает один и тот же совет.

«Сейчас такое время, когда важен талант. Чтобы вам поверили, от вас должна идти честная энергетика. Нужно стремиться к высшему или не заниматься этим», — считает маэстро.

Патриотизм для Крутого неотделим от творчества, ведь он — часть родной культуры, а пишет — для того, чтобы вдохновлять соотечественников.