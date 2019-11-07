Украина угрожает Германии судом из-за «Северного потока — 2». События дня. ФАН-ТВ

Макрон о ЕС и России

Европа должна возобновить диалог с Россией. С таким призывом к странам ЕС обратился президент Франции Эммануэль Макрон. Как отметил лидер государства, если участники объединения откажутся это сделать, то они совершат большую ошибку. Правда, шаги к миру, по мнению Макрона, могут быть не такими быстрыми. И урегулирование отношений может затянуться на десятилетие.

«У нас есть право быть автономными, не повторять американские санкции, переосмыслить стратегические отношения с Россией без всякой наивности, будучи твердыми в вопросе минского процесса и того, что происходит на Украине. Ясно, что нужно пересмотреть стратегические отношения», — отметил французский лидер.

Отношения России и Запада заметно ухудшились после событий 2014 года. Тогда Крым воссоединился с Россией. Страны ЕС не поддержали выбор жителей полуострова и ввели санкции против нашей страны. Кстати, сегодня о минусах «черного списка» для самого Евросоюза рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что страны ЕС за все время ограничений потеряли около 100 млрд долларов. Хотя изначально удар должен был прийтись на экономику России. Однако для наших производителей это стало даже стимулом: фермеры начали изучать новые технологии и занялись импортозамещением, производители — взялись за разработку новых материалов, качество которых не хуже, а стоимость гораздо ниже.