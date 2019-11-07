Украина угрожает Германии судом из-за «Северного потока — 2». События дня. ФАН-ТВ

Макрон о ЕС и России
Европа должна возобновить диалог с Россией. С таким призывом к странам ЕС обратился президент Франции Эммануэль Макрон. Как отметил лидер государства, если участники объединения откажутся это сделать, то они совершат большую ошибку. Правда, шаги к миру, по мнению Макрона, могут быть не такими быстрыми. И урегулирование отношений может затянуться на десятилетие.
«У нас есть право быть автономными, не повторять американские санкции, переосмыслить стратегические отношения с Россией без всякой наивности, будучи твердыми в вопросе минского процесса и того, что происходит на Украине. Ясно, что нужно пересмотреть стратегические отношения», — отметил французский лидер.
Отношения России и Запада заметно ухудшились после событий 2014 года. Тогда Крым воссоединился с Россией. Страны ЕС не поддержали выбор жителей полуострова и ввели санкции против нашей страны. Кстати, сегодня о минусах «черного списка» для самого Евросоюза рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что страны ЕС за все время ограничений потеряли около 100 млрд долларов. Хотя изначально удар должен был прийтись на экономику России. Однако для наших производителей это стало даже стимулом: фермеры начали изучать новые технологии и занялись импортозамещением, производители — взялись за разработку новых материалов, качество которых не хуже, а стоимость гораздо ниже.
Украина угрожает Германии
И вновь угрозы от Украины. На этот раз — в сторону Германии. Незалежная планирует подать в суд на ФРГ, если республика внесет изменения в законодательство, которое касается «Северного потока — 2». Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка. Ранее немецкая правящая коалиция разработала законопроект, который позволит вывести новый газопровод из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза. Проще говоря, сделать все, чтобы никто не помешал строительству «Северного потока — 2». Но Украина пытается сорвать все работы. И у нее свои интересы. Киев просто боится потерять транзит голубого топлива через свою территорию. На пути строительства стоят не только угрозы Киева. Палки в колеса пытаются вставить и американцы, которые хотят продвинуть в Европу свой сжиженный газ. Но строительство газопровода идет полным ходом. Зеленый свет проекту дала Дания. Страна разрешила проложить трубы в своих водах. Работы должны завершиться в конце 2019 года.
Опасный рейс
Опасный рейс или погоня за лайками, которая чуть не привела к трагедии. Следователи возбудили уголовное дело после того, как пилот пустил свою знакомую за штурвал самолета. Пассажирского! Это произошло 31 октября. Воздушное судно «ИрАэро» выполняло рейс Якутск — Саккырыыр — Якутск. Видео со стажером-любителем появилось в социальных сетях. За штурвалом — 33-летняя девушка. Отчетливо видно, что она не имеет никакого представления о том, как управлять Ан-24. Пилот указывает на ошибки ученицы и, похоже, совсем не задумывается о последствиях. В авиакомпании отметили, что за всю ее историю, такое происходит впервые. Представители перевозчика также подключились к расследованию этого дела. Напомним о подобном случае 25-летней давности. Тогда Airbus A310 направлялся из Москвы в Гонконг. Пилот посадил за штурвал своего 15-летнего сына. В итоге самолет разбился в районе Междуреченска. Погибли 75 человек. К счастью, история с Ан-24 для пассажиров ничем не обернулась. А вот пилот самолета теперь может лишиться свободы на два года.