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Путин объявил дату принятия программы приграничного сотрудничества России и Казахстана

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Путин объявил дату принятия программы приграничного сотрудничества России и КазахстанаОмск, 7 ноября. Концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана будет принята 7 ноября, объявил дату президент России Владимир Путин на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

«К форуму разработана и будет принята сегодня концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана​​​. Важно, чтобы региональные власти наших стран, все федеральные ведомства активнее подключились к содержательному наполнению этой программы конкретными проектами, конкретными идеями и инициативами», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что особое внимание в разработке концепции следует уделить вопросам улучшения приграничной инфраструктуры и расширению пропускной способности погранпереходов между странами. Он уточнил, что именно на это нацелена программа совместных действий по работе пунктов пропуска на границе государств, которая будет подписана в ходе форума.

Кроме того, Путин добавил, что Россия заинтересована в углублении промышленной кооперации в приграничной зоне и создании общих предприятий. По словам президента, позитивные примеры такого взаимодействия уже есть.

Напомним, 7 ноября российский лидер принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества Москвы и Нур-Султана в Омске. В рамках этой рабочей поездки президент проведет встречу со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которой главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Планируется, что по окончании встречи будет подписан ряд межправительственных, региональных и коммерческих документов, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

3 апреля 2019 года Путин и Токаев приняли заявление о совместном укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства России и Казахстана. Тогда российский лидер отметил, что оно позволяет расширять сотрудничество стран в самых разных сферах.

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Источник: РИА Новости
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