Киев, 7 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы 8 ноября начать разведение сил в районе Петровского в Донбассе. Об этом заявил глава Генштаба Руслан Хомчак.

«Семь дней тишины вчера как раз прошло, сегодня сделаны все заявления, проходит верификация, с завтрашнего дня мы уже готовы будем выполнять дальше те требования, которые есть по разведению», — сказал он на брифинге в Золотом-4.

Хомчак уточнил, что разведение сил и средств должно проходить зеркально и начаться в 13.00 по московскому времени.

Ранее в четверг представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уведомили ОБСЕ о своей готовности к началу процесса разведения сил в районе Петровского.

Отметим, что разведение сил должно было начаться в Петровском в ДНР и Золотом в ЛНР еще 7 октября. Однако Киев неоднократно срывал процесс, обстреливал территории республик. Поэтому удалось развести силы и средства к сегодняшнему дню только в Золотом. Дата начала процесса в Петровском не раз переносилась украинской стороной по разным причинам.

В 2014 году в Донбассе началась гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.