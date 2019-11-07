Испанский «Вильярреал» заинтересовался игроком «Краснодара»

Краснодар, 7 ноября. Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заинтересовал ФК «Вильярреал», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Представители испанского клуба неоднократно просматривали 19-летнего форварда. По оценкам скаутов клуба, Сулейманова можно приобрести за 10 млн евро. Но «Вильярреал» не готов к сделке до летнего трансферного периода.

«Краснодар» рассчитывает заработать на продаже игрока гораздо больше, и не хочет отпускать его в ближайшем будущем. Сулейманов — воспитанник «Краснодара». На счету футболиста 60 матчей, 18 голов и 5 голевых передач.

В текущем сезоне он провел 22 встречи, забил шесть голов и пять раз ассистировал партнерам по команде. Футболист выступает за молодежную сборной России.