Депутат Рады раскрыл схему «воровства российского газа» из транзитной трубы

Киев, 7 ноября. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что украинские власти «воруют» российский газ, а также доходы от его транзита. Об этом он заявил, выступая в эфире телеканала «Наш».

По словам народного избранника, Украина забирает предназначенный для Словакии газ из транзитной трубы, а после рассчитывается с Братиславой как за покупку реэкспорта. Причем рассчитывается деньгами, которые поступают от России за поставку ее сырья в Европу, передает «Утро.ру».

«Покупаем мы его как будто бы из Словакии… Деньги поступают в бюджет, а мы их из бюджета достаем и отбрасываем на Словакию. То есть воруются еще и деньги из бюджета на транзит, которые сразу отправляются в Словакию на офшорные компании», — раскрывает схему Дубинский.

Напомним, что ранее Украина по идеологическим причинам отказалась от прямых закупок газа у России. Вместо этого она предпочитает приобретать реэкспорт российского же газа у европейских стран.

Однако на сегодняшний день судьба украинского транзита остается под вопросом. В этом году истекает контракт, который обязывает РФ перекачивать топливо через территорию Украины, и пока что стороны не достигли соглашения по продлению договора.

Киев хочет навязать своему соседу новый контракт на выгодных для себя условиях и добиться, чтобы Москва гарантировала прокачку определенного объема газа через украинскую ГТС. Российская же сторона называет отзыв всех исков к «Газпрому» главным условием для заключения сделки. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Кобелева, общая сумма претензий к российскому газовому гиганту оценивается примерно в 22 млрд долларов.