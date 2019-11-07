Заявление Госдепа о нефти в Сирии — «неуклюжий выверт» политики США, считает эксперт

Москва, 7 ноября. Нефтяные месторождения в Сирии не находятся под юрисдикцией США, и никто не давал Вашингтону права устанавливать свои порядки в Сирийской Арабской Республике. Об этом напомнил политолог Константин Соколов.

Ранее Госдепартамент США заявил, что добычей нефти на месторождениях Сирии, которые находятся под контролем американских военных, занимаются «местные власти на благо местных общин». Контроль над нефтяными полями в этом регионе Штаты получили благодаря вооруженным курдским формированиям.

Своим заявлением Вашингтон пытается переложить ответственность за воровство сирийской нефти на своих подопечных, пишет издание «Слово и Дело». Речь идет о курдских бандформированиях и примкнувших к ним террористах запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1, чьими руками и осуществляется грабеж месторождений в САР. Кроме того, сообщалось, что в Сирию — в подконтрольные арабо-курдским отрядам районы — были направлены наемники американской ЧВК Blackwater.

Как отметил член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов, попытки Вашингтона оправдать свои действия в САР выглядят весьма нелепо, так как свою деятельность в этой стране американцы ведут незаконно.

«Это, очевидно, неудачный и неуклюжий выверт их внешней политики. Эти территории не находятся под юрисдикцией США, и не им наводить там «справедливость». Они действуют вопреки интересам законного правительства Сирии и оправдываются самым нелогичным образом. Им никто не давал право наводить такие порядки», — считает эксперт.

Более того, свои заявлением Госдепартамент США, по сути, выставляет главным виновником разграбления сирийских нефтяных залежей радикалов из числа курдских формирований, подчеркивая при этом свою якобы непричастность. Ранее США уже предавали курдов — когда решили вывести свой контингент из САР. Тем не менее, отметил Соколов, некоторые курдские радикалы продолжают действовать в интересах Вашингтона.

«Это известная история, когда любой агрессор на территории страны набирает себе наемников – подручных, а когда он уходит, им просто некуда деться и они остаются ему верными навсегда. Поэтому будут и те, кто будет сохранять верность интересам США, но будут и те, кто опомнится», — резюмировал эксперт.

Напомним, Минобороны РФ опубликовало снимки, предоставленные космической разведкой. Кадры доказывают, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных. По информации российского оборонного ведомства, ежемесячная выручка Вашингтона с этого «бизнеса» превышает 30 миллионов долларов.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся в районах нефтяных месторождений восточного Дейр-эз-Зора. При этом под контролем проамериканских курдских отрядов находятся крупнейшие нефтяные поля Сирии: Аль-Омар, Аль-Танак и другие. Курдские боевики оккупировали территории Сирии на восточном берегу Евфрата под предлогом «борьбы» с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство» в 2017 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.