Шесть мирных жителей стали жертвами теракта на северо-западе Алеппо

Дамаск, 9 ноября. Шесть мирных сирийских жителей получили ранения в результате террористических атак в районе Джамиат аз-Захраа в северо-западной части города Алеппо. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Как стало известно, снаряды были выпущены боевиками, позиции которых располагаются к западу от Алеппо. Большая часть из них приземлилась в непосредственной близости от Дворца правосудия в жилом районе аз-Захраа. В результате происшествия шесть мирных жителей получили ранения разной степени тяжести, их экстренно госпитализировали в ближайший медицинский пункт.

Стоит отметить, что террористы начинают обстрелы кварталов Алеппо в тот момент, когда город находится на пике своей ежедневной активности. Как правило, в это время на улицах города много простых рабочих и детей школьного возраста. Таким образом джихадисты стараются нанести наибольший вред сирийским гражданам, которые пытаются вернуться к нормальной жизни, несмотря на многочисленные теракты.

В западной и южной части сирийского Алеппо действуют террористические группировки, связанные с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой1», нападая на жилые кварталы в городе и близлежащих деревнях и безопасных городах.

Террористические атаки в районе Алеппо происходят практически каждый день — местные жители страдают не только от пособников «ан-Нусры», но и от боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА).

Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, еще один получил серьезные ранения после падения реактивного снаряда по жилому кварталу вблизи мечети Ас-Сиддик в районе Джамилия сирийского города Алеппо.

В ответ на террористическую атаку сирийская правительственная армия нанесла удары по позициям бандформирований. Были уничтожены несколько реактивных установок в предместьях аз-Захраа и Лерамун, из которых велся обстрел Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.