Поддержка молодых семей поможет преодолеть демографический кризис, считает эксперт

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин делает поддержку молодых семей с детьми приоритетной, и это принесет плоды в будущем, заявил эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Глава государства в приветствии участникам форума программы «Святость материнства» назвал семью главной основой общества.

«Именно в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы», — подчеркнул президент, его цитирует издание «Экономика сегодня».

В России складывается негативная демографическая ситуация, поэтому Путин старается поддерживать молодые семьи. Россияне должны обзаводиться двумя-тремя детьми, уверен Масленников.

Однако из-за материальных проблем граждане РФ не заводят более одного-двух детей. Выйти из демографического кризиса стране поможет воспитание подрастающего поколения в духе ценностей большой многодетной семьи.

Программа действует в рамках проекта «Демография». Эксперт добавил, что стране не хватает квалифицированных кадров и рабочих рук, сейчас в стране рекордно низкий уровень безработицы.

Масленников отметил, что помощь многодетным семьям должна быть диверсифицированной. Это и выплаты по ипотеке, и применение материнского капитала на нужды семьи. Он также предложил ввести понятие «отцовского капитала», поскольку в некоторых семьях ответственность за детей лежит на отцах.

Ранее Путин рассказал о мерах поддержки в регионах, где наблюдается негативная демографическая ситуация. Это касается выплат на третьего ребенка в размере прожиточного минимума.