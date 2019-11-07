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Прокуратура Вены сообщила о задержании бывшего чиновника Минкультуры РФ

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Прокуратура Вены сообщила о задержании бывшего чиновника Минкультуры РФ

Вена, 7 ноября. Власти Австрии задержали по запросу Испании россиянина Бориса Мазо, который прежде возглавлял департамент управления имуществом в министерстве культуры России.

«Да, я могу подтвердить задержание указанного человека в Австрии», — пояснила ТАСС представитель австрийской прокуратуры Нина Буссек.

Бывший чиновник подозревается в отмывании денег в испанском регионе Коста-дель-Соль. Отметим, что полиция Испании уже задержала супругу и сына Мазо. По версии правоохранительных органов, экс-сотрудник Минкультуры приобрел в Марбелье элитную недвижимость за сумму в 4 млн евро, вырученную с помощью коррупционных и налоговых преступлений.

Напомним, что в 2017 году Дорогомиловский суд признал виновными Бориса Мазо и бывшего замминистра культуры РФ в хищении 164 млн рублей по «делу реставраторов». В 2018 году Мазо также был заочно арестован по подозрению в хищении 450 млн рублей по делу о строительстве объектов «Эрмитажа». В том же году суд Басманный суд арестовал имущество экс-чиновника в Испании.

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Источник: ТАСС
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