За что сядут лжеоппозиционеры

За последнее время череда совершенно невообразимых по своей наглости и циничности скандалов и громких уголовных дел разрывает так называемую «российскую оппозицию». С таким трудом взращенные на «западные биткойны» и криминальные деньги оппозиционные деятели того и гляди из роли подследственных перейдут в статус обвиняемых, что для любого претендента на общественное лидерство в России равнозначно политической смерти.

Однако такая их участь была давно ожидаема, и все происходящее легко объяснимо, если внимательно взглянуть, из кого именно состоит либеральная оппозиция. Корреспондент Федерального агентства новостей спрогнозировал, за что могли бы сесть наиболее одиозные ее представители, в случае если их вина будет доказана.

Алексей Навальный. Статья 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств». Срок — 7 лет

Скандальный блогер Алексей Навальный — основатель т. н. «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Ранее судим.

В настоящее время подозревается в незаконной легализации денежных средств в особо крупном размере. В августе 2019 года следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

ФБК официально был зарегистрирован 9 сентября 2011 года в качестве объединяющей «крыши» для уже запущенных проектов Навального «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «РосЖКХ» и «Добрая машина правды».

Координаторы этих проектов вошли в ФБК, а директором стал Роман Рубанов, занимавший этот пост до декабря 2018 года, когда его сменил Иван Жданов. В руководство ФБК также входит исполнительный директор Владимир Ашурков.

Сам Навальный не занимает в ФБК никаких постов, но на практике руководит всеми процессами. Также известными публичными личностями из руководства ФБК являются: Любовь Соболь, Леонид Волков, Георгий Албуров, Кира Ярмыш.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

Соучастники через банкоматы в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности «некоммерческой организации».

Следствием выявляются источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда.

В соответствии с действующим законодательством РФ, если в суде будет доказана вина, преступникам может грозить лишение свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа.

Леонид Волков. Статья 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств». Срок — 7 лет

Верный соратник и бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков также подозревается в преступной легализации денежных средств в особо крупном размере, то есть в нарушении ст. 174 УК РФ.

По версии следствия, с помощью полученных нелегальным способом средств сотрудники фонда могли финансировать региональные штабы ФБК через учрежденные Леонидом Волковым структуры, в частности через фонд «Пятое время года».

В рамках расследования также были проверены счета бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

Также МВД подозревает Волкова в уклонении от уплаты налогов за несколько лет, сумма задолженности составляет 4,6 млн рублей. Всем участвующим совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, грозит тюремный срок до семи лет.

Любовь Соболь. Статья 141.1 УК РФ «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании». Срок — 2 года

Известная скандалиста и юрист ФБК Любовь Соболь уже должна выплатить несколько миллионов рублей по делу за распространение клеветы. Соболь также подозревают в незаконном финансировании провальной избирательной кампании в Мосгордуму. Это — УК РФ Статья 141.1 «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума», наказание — до двух лет лишения свободы.

По данным источников ФАН, супруг Соболь Сергей Мохов получил 5 миллионов рублей от представителей похоронного бизнеса для организации предвыборной кампании собственной жены, которая собиралась баллотироваться в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. В новом составе московского парламента она должна была продвигать бизнес-интересы Юрия Манилова — в том числе оказывать давление на основного конкурента ГБУ «Ритуал», а также обеспечивать доступ к Хованскому кладбищу.

Соболь попыталась неумело оправдаться через Twitter, убеждая в том, что деньги она якобы получила в виде донатов от сторонников, а именно «тысяч людей». Но слова юриста ФБК расходятся с делом — женщина попала в число экс-кандидатов в Мосгордуму, которые так и не отчитались о расходах на предвыборную кампанию даже спустя два месяца.

Илья Яшин. Статья 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Срок — 6 лет

Еще один яростный «оппозиционер» — глава Совета депутатов муниципального округа Красносельский в Москве и организатор несанкционированных митингов в столице Илья Яшин. Ранее многократно подвергался административным арестам. Подозревается в реализации мошеннических схем с бюджетными средствами.

Яшин на посту мундепа «прославился» тем, что организовывал ненужные праздники за казенный счет. Так, в октябре Яшин провел праздничное мероприятие в честь Дня района, о котором местные жители не были оповещены надлежащим образом.

В итоге никто на него не пришел, а артисты пели и танцевали на безлюдной площади. Спустя полтора часа — в самый разгар мероприятия — у сцены было всего лишь несколько детей.

Это мероприятие Яшина «для людей» обошлось районному бюджету без малого в миллион рублей. Судя по всему, и сам тендер поводился таким образом, чтобы результат был предсказуем заранее. Все это «тянет» на статью 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и наказывается, в данном случае, лишением свободы на срок до шести лет, плюс штраф.

Это не первый случай, когда Яшина подозревают в финансовой нечистоплотности. Так, в июле часть муниципальных депутатов Красносельского района Москвы обвинили главу совета Илью Яшина в коррупции. Их возмутило то, что он выписал себе премию в размере 130%, при этом весь месяц глава совета был в отпуске.

Депутат Алевтина Базеева выступила против таких поощрений и обвинила Яшина в коррупции. Кроме того, по словам Базеевой, Яшин и раньше получал премии в 90 тысяч за три месяца работы.

На пресс-конференции журналисты спросили Яшина про его зарплату: они поинтересовались, сколько получает председатель Совета депутатов. Однако Яшин сделал вид, что не расслышал вопрос, и стал рассказывать про свои политические заслуги. Потом «оппозиционер» поспешил заверить, что «живет скромно» и получает меньше, чем депутаты Госдумы.

Однако известно, что еще с начала 2000-х годов московский мундеп не брезгует общаться с представителями американских федеральных политических госорганов и НКО. Так, USAID в 2005 году в РФ профинансировало создание и работу прозападного движения «Оборона», которое возглавлял Яшин.

Оппозиционер также замешан в связях с NDI и IRI. Ближе всех московский либерал контактирует с фондом «Свободная Россия» (признан нежелательным в РФ) и дружит с его директором Натальей Будаевой, которая в США проживает под фамилией Арно. Эта же женщина ранее являлась куратором в IRI.

Дмитрий Гудков. Статья 199 УК РФ «Статья 199. Уклонение от уплаты налогов». Срок — 3 года

«Потомственный оппозиционер» и фигурант многочисленных скандалов Дмитрий Гудков является одним и активных участников криминальных схем в сфере коммунального хозяйства и имеет тесные связи с «мусорной мафией» Подмосковья.

Совместно с родителями, Геннадием и Марией Гудковыми, оппозиционер делает деньги на «покровительстве» подмосковным строительным компаниям. Криминальное влияние клана Гудковых распространяется на многие полигоны захоронения ТБО, находящиеся на территории Московской области.

В конце октября ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области настоятельно рекомендовало на основании материала ФАН «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах» проверить деятельность семьи, уличенной в многочисленных махинациях. Деятельность семейки тянула на статью 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» — и три года «неба в полоску».

Помимо участия в криминальных схемах, Гудков-младший известен крайне агрессивным и неадекватным поведением. В частности, ранее Гудков заявил, что ему может быть инкриминирована уголовная статья о «воспрепятствовании деятельности журналиста» (ст. 144 УК РФ).

Напомним, позорный инцидент, о котором подробно сообщало ФАН, имел место в июле 2019 года. Дмитрий Гудков напал на журналистов, встретивших его в аэропорту «Домодедово», когда он вместе с отцом Геннадием Гудковым возвращался из Варны в Москву. Дмитрий Гудков напал на представителей СМИ. Он отталкивал съемочную группу, пытался выхватить из рук журналистов телефоны, угрожал расправой, оскорблял, сулил всяческие «кары», кричал: «Я вас найду!»

После непристойной выходки Гудкова журналисты сразу написали на него заявление в полицию, обвинив в воспрепятствовании журналистской деятельности.

Михаил Светов. Статья 135 УК РФ «Развратные действия». Срок — 3 года

Наиболее омерзительным из всей российской оппозиции выглядит скандальный блогер, член незарегистрированной «Либертарианской партии России» и сторонник Навального Михаил Светов.

Как установил Роскомнадзор, Светов на своей странице в соцсети Instagram размещал детскую порнографию. В августе Роскомнадзор потребовал от администрации Instagram удалить эту страницу. Как отметили в ведомстве, решение было принято на основе проведенной экспертизы.

В начале ноября сотрудники правоохранительных органов пришли к Светову с обыском, в ходе которого у извращенца изъяли сетевое хранилище. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о педофилии, возбужденного по ст. 135 УК РФ.

Отметим, что свои отношения с несовершеннолетними оппозиционер никак не скрывал и даже активно их пропагандировал. В его ЖЖ есть целый пост под названием «О насилии, педофилах и фантазии», в котором Светов признается, что «под настроение» его возбуждают «мысли о насилии, в том числе и над детьми».

Если вина Светова будет доказана, педофил-оппозиционер может оказаться за решеткой на срок до трех лет.

Мнение юриста

Юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло уверен, что любого из «борцов с коррупцией» и псевдостроителей России будущего можно привлечь к ответственности по статье — причем не за административные, а за вполне явные уголовные правонарушения. Каждый из них может получить не только административный штраф, но и вполне реальный срок и отправиться в места не столь отдаленные на несколько лет.

«Безусловно, все они замараны. Другие люди туда и не идут. Туда (в ряды оппозиционеров. — Прим. ФАН) в основном идут люди, которые в чем-то незаконном были замешаны, либо нестандартной сексуальной ориентации, либо употребляющие наркотики», — заявил Ремесло в интервью ФАН.

Скажем, история Михаила Светова и его наклонностей, по словам Ремесла, — далеко не единственный пример странных и откровенно незаконных увлечений оппозиционеров.

«У нас в Петербурге накрыли целую ячейку движения «Весна», среди которых тоже были такие же персонажи. И была изъята пленка с изображением секса с участием несовершеннолетних. Их тогда тоже стали защищать, говорить, что все это подстроено, специально придумано», — рассказал представитель Общественной палаты РФ.

Попытки оправдать члена незарегистрированной «Либертарианской партии», по мнению собеседника ФАН, также выглядят смешно. Особенно на фоне многочисленных собственных признаний Светова в социальных сетях о его склонности к педофилии, которую он начал скрывать относительно недавно.

«В этом пусть органы следствия разбираются. Но я, например, видел скриншот твита Светова, где он говорит, что когда начал встречаться со своей девушкой, ей было 15 лет. То есть он буквально сам об этом писал. Это ниже возраста согласия — он наступает с 16 лет. По поводу сроков давности и всего остального, опять-таки, это пусть следствие комментирует», — добавил Ремесло.

Специалистам, привлеченным к расследованию дела об отмывании денежных средств со стороны т. н. «Фонда борьбы с коррупцией», также не составит труда найти множество убедительных фактов нарушения закона, убежден Ремесло.

«Я, например, знаю достоверную информацию, что юрист ФБК Гимади (руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. — Прим. ФАН) вносил денежные средства в фонд в размере нескольких миллионов. Только за два месяца такая сумма прошла. Есть другие юристы, которые также вносили деньги. Во всем этом следствие и будет разбираться», — привел пример Ремесло.

Впрочем, Илья Ремесло не исключает варианта, что в результате следственных действий и судебных разбирательств Навальный и его «друзья» останутся на свободе и продолжат свой путь к «прекрасной России будущего», попутно обворовывая своих же сторонников и занимаясь растлением малолетних. Однако эксперт убежден, что в этом случае уровень их популярности и поддержки будет ничтожно малым.

«Ну кто за такими людьми пойдет? Кто будет готов выходить на митинги по призыву человека который является педофилом?» — недоумевает Ремесло.

Ряды «несистемных борцов» со властью объединили откровенных жуликов всех мастей, некрофилов, педофилов, воров и просто людей с откровенно больной фантазией. Как видим, каждый из наиболее одиозных персонажей российской лжеоппозиции — от Навального и Волкова до Гудкова и Светова — за годы «борьбы с режимом» по-полной измарался в уголовных нарушениях закона. Теперь за них всерьез взялись силовики. Дни псевдооппозиции, продвигающей в России совершенно деструктивные и криминальные идеи, — сочтены.