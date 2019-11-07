Врач назвал шесть самых опасных лекарств для пожилых людей

Москва, 7 ноября. Ежегодно в США умирают около 1,5 миллионов человек из-за неправильного использования лекарственных. При этом большая часть из них являются пожилыми людьми. Об этом заявил ведущий терапевт и врач скорой помощи из Сан-Франциско Пэт Салбер.

По его словам, наибольшую опасность представляют лекарственные средства, которые плохо выводятся из почек. Салбер подчеркнул, что существует шесть видов опасных лекарств для пожилых людей. В этот список входят препараты от диабета с длительным периодом полувыведения.

Салбер также рекомендует более осторожно относиться к приему антихолинергических препаратов, которые могут стать причиной возникновения запоров и задержки мочеиспускания. При этом у пожилых людей также наблюдаются когнитивные нарушения и бред.

Опасность для здоровья пожилых людей также представлют миорелаксанты (мышечные релаксанты), которые предназначены для снижения тонуса скелетной мускулатуры. Данные препараты обладают седативным эффектом, а также могут вызвать тошноту, головокружение, запор или понос.

Также нежелательным для пожилых людей является прием минерального масла для лечения запоров. По словам Салбера, в нем содержится аспирин, который может привести к пневмонии. Данный препарат можно заменить, включив в ежедневный рацион продукты с большим содержанием клетчатки.

Кроме того, пожилым людям следует проявлять осторожность с бензодиазепинами, так как они провоцируют когнитивные нарушения.

Самыми опасными для пожилых людей являются калийсберегающие диуретики, которые могут нанести непоправимый урон почкам.