Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

Москва, 7 ноября. Продажа железнодорожных билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым начнется 8 ноября, сообщили представители перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Перевозить пассажиров из двух столиц на полуостров и обратно будут именные составы дальнего следования «Таврия». В «Гранд Сервис Экспрессе» напомнили, что это одно из ранних названий Крыма. Продажу билетов откроют в ближайшие часы.

«8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым», — объявили в компании.

Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря в 14.00 часов по московскому времени. Состав будет находится в пути 43,5 часа.

«Пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов выведут на маршрут, который соединит северную столицу России с Севастополем», — констатировали представители перевозчика.

На следующей день свое путешествие начнет первый пассажирский состав из Москвы в Симферополь. Между городами будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Их путь будет составлять 2009 километров. Поездка займет 33 часа.

Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на сайте «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что первые поезда с пассажирами поедут по железной дороге в Крым до конца этого года.