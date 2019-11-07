Главные новости 7 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 7 ноября.

Российский сенатор Франц Клинцевич ответил украинской националистке, давшей советы президенту Украины для «победы над Москвой». Клинцевич ответил украинской националистке, грезящей «победой над Москвой».

Пользователи соцсетей обсуждают запись тренировки дочери певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Елизаветы. Пользователей соцсетей восхитила танцующая дочь Пугачевой и Галкина.

Автомобиль директора фармацевтической компании был взорван в Киеве неизвестным на мотоцикле. Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие.

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в съезде политической партии «Единая Россия». Путин посетит съезд «Единой России».

Российская певица Наташа Королева дала откровенное интервью и рассказала, что потеряла ребенка. Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.

Виталий Серуканов в ходе стрима RT под названием «Прекрасная Россия «бу-бу-бу» на Youtube рассказал о кумовстве в ФБК. Серуканов рассказал о «чиновничьем кумовстве» и «карманных» адвокатах в ФБК.

Всероссийские соревнования по роллер-спорту для детей с инвалидностью «Старты мечты» состоялись в Москве. Победителей соревнований по роллер-спорту «Старты мечты» наградили в Москве.

Первый концерт Билана в рамках тура «Планета Билан на орбите» прошел в среду в «Крокус Сити Холле», на нем была и Рудковская. Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать.

Олег Ляшко и представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус подрались в аэропорту Борисполь. Ляшко подрался с представителем Зеленского в аэропорту.

«Проект.медиа» Романа Баданина пополняется новыми дорогостоящими журналистами, не имея официальных источников дохода. Обученный в США «цветным революциям» Баданин завербовал в «Проект» редактора ВВС Сурначеву.