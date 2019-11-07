В Госдуме назвали Африку перспективным рынком для российских аграриев

Москва, 7 ноября. Африканский рынок является крайне привлекательным для российских аграриев. Об этом в четверг заявил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, африканские страны испытывают проблемы с продовольствием, в то время как Россия ищет новые рынки сбыта.

«Африка нам важна, но главным для нас является развитие экономики. В сельском хозяйстве мы производим достаточно продукции, чтобы хватало не только для внутреннего потребления, но и для экспорта. Сначала это было зерно, теперь активно начинает производиться мясная продукция», — пояснил Аксаков «Экономике сегодня».

Депутат подчеркнул, что российская сельхозпродукция является конкурентоспособной на международном рынке. На сегодняшний день экспорт продуктов приносит российской казне больше средств, чем продажа оружия.

Напомним, что замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин, выступая на форуме «Россия — Африка» в Сочи, заявил, что российский агробизнес намерен удвоить поставки свой продукции на Черный континент в ближайшие несколько лет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил что Москва настроена на углубление обоюдовыгодного сотрудничества с африканскими странами.

В 2018 году российский экспорт в этот регион достиг показателя в 4,6 млрд долларов. Главным поставщиком оказалась Ростовская область, которая лидирует среди российских регионов по экспорту сельхозпродукции.