Эксперты оценили идею Минстроя РФ о ремонте ветхого жилья за счет собственников

Москва, 7 ноября. Инициатива Минстроя России обязать собственников ремонтировать ветхое жилье разделила экспертов на два лагеря. Одни поддержали эту идею, другие высказались против нее.

Глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ в Торгово-промышленной палате России Андрей Широков считает, что на собственниках уже и так много ответственности. Он напомнил, что в 1990-х годах государство гарантировало, что имущество многоквартирных домов приведут в порядок и передадут владельцам.

«Потом государство решило принять нормы по сбору с населения денег для проведения капитального ремонта многоквартирных домов», — добавил эксперт, его цитирует «Царьград».

При этом некоторые дома нельзя назвать ветхими, но они нуждаются в ремонте. Следовательно, нагрузка ляжет на плечи россиян.

Широков призвал пересмотреть нормы, при которых дома можно призвать аварийными. Он считает, что инициатива Минстроя России требует тщательной проработки.

С ним не согласен сопредседатель регионального отделения ОНФ Алексей Малый. Он напомнил, что при СССР каждый занимался своим жильем самостоятельно.

Малый считает, что люди должны содержать дом своими силами. Эксперт отметил, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

По его мнению, если у Минстроя не хватает финансирования на обновление жилого фонда, граждане должны справлять сами. Либо привлечь экспертов и доказать, что дом аварийный.

Напомним, что в Минстрое России предложили выделить ветхое жилье в отдельную подпрограмму капитального ремонта и ремонтировать эти здания на средства собственников. Региональные власти также могут подключиться к ремонту зданий и обеспечить финансирование из местного бюджета.