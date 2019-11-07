Украина предложила ЕС дописать договор об ассоциации

Киев, 7 ноября. Власти Украины предложили Брюсселю дополнить соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе выступления на конференции «Торговые войны: искусство защиты», передает «Укринформ».

«Мы предложили Европейскому союзу заключить новое приложение к соглашению (об ассоциации — Прим. ФАН) в сфере юстиции. Это революционная штука — там речь пойдет о защите персональных данных, борьбе с коррупцией, отмывании денег, о пересечении границы», — пояснил Кулеба.

Он также добавил, что Киев планирует обсудить с Брюсселем вопрос о «модернизации» соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, в настоящее время Украина «существует в другой реальности», которая «заметно изменилась» с момента подписания соглашения. При этом Кулеба подчеркнул, что инициатива украинской стороны не предполагает полный «пересмотр соглашения», а лишь направлена на его «модернизацию».

«Прежде всего, всем стоит признать — соглашение согласовывалось в одной реальности, а теперь существует в другой… Мы подходим очень осторожно, говоря лишь о модернизации. Мы говорим о том, что соглашение надо привести в соответствие с реальностью», — сказал Кулеба.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, государственных финансов, борьбы с терроризмом и незаконной миграции.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС «уничтожает» экономику Украины. По его словам, благодаря данному соглашению Украина «стала нищей» страной и не сможет быть конкурентоспособной в ближайшие 15 лет.