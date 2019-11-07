Сирия, 7 ноября. Склад американских ракет «Ан-Нусры» обнаружен в Дамаске в ходе работ сирийских саперов. Боевики ИГ1 совершили в Хасаке нападение на патруль курдских радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные пункты по опорным пунктам радикалов на севере Хасаки

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в районе Дамаска, в Хаме и Даръа нашли склады боеприпасов радикалов «Ан-Нусра», обменялись ударами в районе Латакии с радикалами «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1»: совершили нападение на севере Хасаки и убили курдского боевика из числа «Демократических сил Сирии» (SDF).

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным уничтожили артиллерийские установки сирийской армии в районе города Кабана на северо-востоке Латакии.

Курдские вооруженные группировки: в Ракке потеряли один пикап с зенитной установкой при столкновении с протурецким ополчением.

ВС Турции и союзные силы: на севере провинции Ракка арестовали группу мародеров.

Провинция Дамаск

Спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили большое количество боеприпасов, оставленных боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 в провинциях Дамаск, Даръа и Хама, о чем сообщает сирийское новостное агентство SANA. Военные источники портала сообщили, что среди найденного были обнаружены ящики с противотанковыми ракетными снарядами американского производства типа TOW. Источник также указывает, что обнаружить склады боеприпасов удалось при участии местных жителей, которые указали военнослужащим где обнаружить тайники в городских и сельских кварталах. Источник указал, что помимо противотанковых ракет САА изъяла автоматические винтовки, тоже производства США, различные боеприпасы, гранаты, бинокли и мины.

Провинция Латакия

Медиаресурсы боевиков «вооруженной оппозиции» заявляют об уничтожении артиллерийских установок САА в районе города Кабана на северо-востоке провинции, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter (@ufuk_sy). Боевики также заявили об уничтожении разведывательного беспилотника ВВС Сирии в окрестностях города на севере Латакии, как сообщает Twitter-канад Radio Al Kul. Напомним, что в районе Курдских гор сейчас проходят активные боевые действия между боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹, которые удерживают за собой ключевой город в горных районах провинции.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ продолжают работу в южных районах провинции и нанесли три последовательных авиаудара по опорным пунктам радикалов в районе Кафр-Рума, как передает источник в сети Twitter (@mohmad_rasheed). Российские самолеты также нанесли точечные удары по линиям обороны боевиков в районе поселка Сарджа и на высотах гор Аз-Завия, как передает агентства Syria Civil Defence.

В городе Идлиб жители провели демонстрации против беспредела со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам», как указывает информагентство Masar Press Net. Протест был проведен в знак поддержки жителей поселка Кафр-Харим, которые несколькими днями ранее выгнали боевиков «Тахрир аш-Шам» из своего города, после того, как радикалы попытались ввести новый налоговый сбор на отжим оливкового масла. Накануне боевики провели артобстрел жилых кварталов поселка - пострадало восемь человек, однако жители не намерены сдаваться альянсу.

Провинция Ракка

Протурецкие силы уничтожили принадлежавший «Демократическим силами Сирии» (SDF) пикап с зенитной установкой типа ЗУ-23-2 в районе города Айн-Исса, о чем сообщает источник в сети Twitter XXVII27.

Источник также сообщил, что протурецкие ополченцы задержали на севере провинции группу мародеров, которые под видом членов союзных сил ВС Турции грабили людей и выносили ценности из брошенных жилых домов в зонах боевых действий. Группа из четырех человек были задержаны сегодня и заключены под стражу для дальнейшего допроса.

Провинция Хасака

Как сообщает новостное агентство Euphrates post, турецкая армия направила подкрепления в район поселка Телль-Тамр, в районе которого происходили неоднократные столкновения протурецких бойцов с силами SDF.

Боевики «Исламского государства» заявили об убийстве курдского боевика в районе города Гувейран. Информацию о нападении они опубликовали на подконтрольном медиаресурсе «Амак». Отметим, что количество нападений боевиков ИГИЛ1 резко возросло после того, как значительные силы SDF были брошены на оборону от протурецких сил и армии Турции, террористические рейды в провинции были приостановлены, а охрана тюрем и лагерей, где содержались пойманные террористы, была распущена.

Источник в сети Twitter Harbieh Nadie сообщает, что по примерным подсчетам военных аналитиков, потери в рядах протурецких сил с начала операции «Источник мира», начатой на северо-востоке Сирии 9 октября, оцениваются примерно в 151 убитого человека и 559 раненых.

1 Организация запрещена на территории РФ.